Kritischer Blick auf Entwicklungen in der WHO bei Vortrag in Wien

Das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI) lädt am 14. Mai in Wien zu einem Vortrag zum Thema „WHO-(Gesundheits-)Diktatur und Zusammenbruch des Gesundheitssystems?“ ein. Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser und der Mediziner Hannes Strasser werden in ihrem Vortrag einen kritischen Blick auf die aktuellen Entwicklungen bei der Weltgesundheitsorganisation und den Zustand des österreichischen Gesundheitssystems werfen und auch über mögliche Lösungen sprechen. Außerdem präsentieren die beiden Referenten ihr Anfang des Jahres gemeinsam herausgegebenes Buch „Die gestohlene Normalität“.

Wann: Dienstag 14. Mai, ab 19:30 Uhr

Wo: Wehrgasse 30, Ferdinandihof, 1050 Wien