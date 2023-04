Klima-Kleber hat „enorme Angst“ vor Haftstrafe

Am Montag wurden vier Mitglieder der klimaextremistischen Gruppe „Letzte Generation“ vom Amtsgericht Heilbronn zu Haftstrafen von mehreren Monaten verurteilt.

Heilbronn. - Daniel E., Mitglied der „Letzten Generation“, ist am Montag zu fünf Monaten Haft verurteilt worden und hat damit das bisher härteste Urteil eines Klima-Klebers kassiert. Nun zeigt sich der verurteilte Klimaextremist traurig und ängstlich. „Ich will nicht ins Gefängnis, diese Strafe macht mir enorme Angst“, zitiert ihn die Bild. „Wir haben eine halbe Stunde Stau ausgelöst. Und dafür sollen wir hinter Gitter?“

Werbung

Daniel E. hat aber nicht nur „eine halbe Stunde Stau“ ausgelöst, sondern bisher insgesamt 48 Verfahren gesammelt, wie die Junge Freiheit berichtet. Im März wurde er bereits zu drei Monaten Haft wegen Nötigung verurteilt, blockierte wenige Stunden später aber erneut den Straßenverkehr und filmte sich dabei. Er zeigt sich auch jetzt noch unbelehrbar: „Mir ist aber auch ganz klar, dass die größere Freiheitseinschränkung der Klimawandel ist.“ Das Mitglied der „Letzten Generation“ kündigte also an, weiterhin protestieren zu wollen: „Solange die wahren Kriminellen nicht vor Gericht gestellt werden, sondern die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen ungehindert weiter vorantreiben und daraus Profit schlagen, kann ich nicht anders, als mich der Zerstörung in den Weg zu stellen“.