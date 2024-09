Französische Feministin Yona: „Wir meiden Stadtviertel und passen unsere Kleidung an“

FREILICH: Könnten Sie sich bitte zunächst unseren Lesern vorstellen und etwas über Ihren Werdegang erzählen?

Yona: Ich heiße Yona, bin 19 Jahre alt und studiere Wirtschafts- und Sozialverwaltung. Ich bin in einer Siedlung in Marseille aufgewachsen, in einem Sozialbau, in dem die Unsicherheit allgegenwärtig war, auch wenn ich das damals nicht so wahrgenommen habe, trotz einiger unangenehmer Erfahrungen zwischen meinem 10. und 15. Lebensjahr.

Dann bin ich nach Besançon gezogen, eine kleinere Stadt, die mir ruhiger erschien. Aber als ich älter wurde und anfing, vor allem abends auszugehen, merkte ich, dass ich keinen Rock tragen konnte, ohne Angst vor Bemerkungen oder Schlimmerem zu haben, dass ich bestimmte Viertel und sogar Straßen im Stadtzentrum meiden musste. Ich gewöhnte mir an, auf dem Nachhauseweg immer hinter mich zu schauen, nachdem ich einmal verfolgt worden war.

Ich bemerkte auch, dass die Profile der Menschen, die mir Probleme bereiteten, oft ähnlich waren. Der Feminismus, eine Sache, die mir sehr am Herzen lag, schien von der Linken monopolisiert zu sein, aber auf eine sehr selektive Weise: Die selbsternannten Feministinnen der Linken sprachen nur dann über Übergriffe, wenn es ihren politischen Plänen diente. Diese Unehrlichkeit hat mich angewidert. Mit 17 entdeckte ich die patriotische Frauengruppe Collectif Nemesis, die alle Formen von Gewalt gegen Frauen anprangerte und die Auswirkungen der Immigration auf die Sicherheit von Frauen thematisierte. Mit 18 trat ich dem Collectif bei, nahm an mehreren schockierenden Aktionen teil und wurde bald darauf Sprecherin des Collectif.

Können Sie uns noch einmal erzählen, was bei der Aktion „Ausländische Vergewaltiger raus“ passiert ist?

Während des Karnevals in meiner Stadt im April letzten Jahres, als ich wusste, dass die einwanderungsfreundliche grüne Bürgermeisterin anwesend sein würde, beschlossen wir, mit zwei Plakaten an ihrer Tribüne vorbeizugehen. Ich hielt ein Plakat mit der Aufschrift „Ausländische Vergewaltiger raus“. Nach dieser Aktion wurde ich zur Polizei gebracht und acht Stunden lang festgehalten. Die Stadtverwaltung erstattete Anzeige wegen „Volksverhetzung“ (FREILICH berichtete).

Unsere Botschaft forderte lediglich die Abschiebung ausländischer Vergewaltiger, ohne zu unterstellen, dass alle Ausländer Vergewaltiger sind, wie es die Linke versuchte, um uns zu dämonisieren. Während meiner Haft wurde ich unter Druck gesetzt: Man sagte mir, wenn ich den Namen des Mädchens, das bei mir war, nicht nennen oder mein Handy nicht freischalten würde, müsste ich die Nacht in einer Zelle verbringen. Diese Aktion erregte großes Aufsehen in den Medien, und ich erhielt Unterstützung von mehreren politischen Persönlichkeiten der französischen Rechten. Unsere Botschaft wurde in ganz Frankreich und sogar in Europa verbreitet.

Wie sieht der Alltag der Frauen in Frankreich heute aus?

Für viele Frauen in Frankreich ist Unsicherheit eine alltägliche Realität. Wir meiden bestimmte Stadtviertel und passen unsere Kleidung an, indem wir zum Beispiel keine Röcke tragen, um Bemerkungen oder unangemessenes Verhalten zu vermeiden. Nachts auszugehen ist mit viel Stress und Angst verbunden, und auch in öffentlichen Verkehrsmitteln fühlt man sich selten sicher. Auch tagsüber wird man bedroht, belästigt, verfolgt oder unangenehm angesprochen.

Häufig gehen diese Probleme von Personen mit ähnlichem Profil aus, von Migranten oder Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Die Anwesenheit zahlreicher Personen, die Frankreich per Ausweisungsbefehl verlassen müssen und von denen einige bereits Frauen angegriffen oder vergewaltigt haben, verstärkt diese Unsicherheit und macht unseren Alltag noch schwieriger.

Wie definieren Sie Feminismus und was können Männer Ihrer Meinung nach dazu beitragen?

Für Nemesis bedeutet Feminismus vor allem, allen Frauen eine Stimme zu geben und dafür zu sorgen, dass jede Stimme gehört wird. Wir fordern mehr Sicherheit durch die Umsetzung der OQTF („Obligation de quitter le territoire français“, deutsch: Verpflichtung zum Verlassen des französischen Hoheitsgebiets) und härtere Strafen für Angreifer und Vergewaltiger, da die aktuellen Strafen oft zu milde sind. Wichtig ist auch, dass Frauen nicht durch Männer (Transgender), die sich als Frauen ausgeben, unsichtbar gemacht werden.

Wir prangern Übergriffe an, die oft von Personen mit Migrationshintergrund oder illegal im Land lebenden Personen begangen werden, und betonen, dass die Anwesenheit vieler Personen mit OQTF die Unsicherheit verstärkt. Wir kämpfen auch gegen rückständige Kulturen, die die Rechte der Frauen einschränken, wie das Tragen des Schleiers oder die Genitalverstümmelung. Kurz gesagt, für Nemesis ist Feminismus der Kampf für Sicherheit, Freiheit (z.B. die Freiheit, sich so zu kleiden, wie man will) und Gerechtigkeit für alle Frauen.

Welche Botschaft würden Sie den Frauen mit auf den Weg geben, um sie zu ermutigen, sich stärker in Ihrer Bewegung zu engagieren?

Wenn ich Frauen überzeugen müsste, sich uns anzuschließen, würde ich ihnen sagen, dass sie sich angesichts der Ungerechtigkeiten und Unsicherheiten, die wir erleben, nicht passiv verhalten dürfen. Es ist wichtig, sich zu mobilisieren und für unsere Rechte und unsere Sicherheit einzutreten. Indem Sie sich unserer Bewegung anschließen, tragen Sie dazu bei, unsere Stimme zu stärken und gegen Übergriffe zu kämpfen. Gemeinsam haben wir die Macht, etwas zu verändern und unsere Umwelt für alle Frauen sicherer zu machen. Ihr Engagement ist entscheidend, damit wir vorankommen und die Gerechtigkeit bekommen, die wir verdienen.

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Situation der Frauen in Frankreich verbessern?

Wir sind keine politische Partei und glauben, dass es die Aufgabe der Politiker ist, für unsere Sicherheit zu sorgen, eine Aufgabe, für die sie gut bezahlt werden. Aber wir fordern vernünftige Maßnahmen, um die Situation der Frauen in Frankreich zu verbessern: Stopp der Masseneinwanderung, keine automatische Vergabe der französischen Staatsbürgerschaft, Abschaffung des Geburtsrechts und der Familienzusammenführung, Ausweisung und Wiedereinreiseverbot für Ausländer oder Doppelstaatler, die kriminell oder straffällig geworden sind. Das sind einfache Maßnahmen, die in vielen Ländern angewandt werden, aber in Westeuropa noch sehr umstritten sind.

Was halten Sie von Remigration?

Wir sprechen nicht von Remigration, sondern betonen die Umsetzung der OQTF und die Abschiebung krimineller Ausländer. Wir glauben, dass diese Maßnahmen entscheidend sind, um die Sicherheit und den Schutz der Frauen in Frankreich zu verbessern.

Yona, vielen Dank für die Antworten!