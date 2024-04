Ausufernde Sachbeschädigung: Grazer Schule sperrt WCs während Unterricht

In einer Grazer Schule kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Sachbeschädigungen im Sanitärbereich, die einen hohen finanziellen Schaden verursachten. Die Schulleitung hat sich daher zu einem drastischen Schritt entschlossen.

Graz. – Wer im Grazer BG/BRG Klusemann während des Unterrichts die Toilette aufsuchen will, kann das künftig nicht mehr so unbeschwert tun. Seit Montag sind die sanitären Anlagen nur mehr in den Pausen geöffnet, dazwischen müssen sich die Schüler beim Schulwart melden, der ihnen dann den Zutritt gewährt. Die drastische Maßnahme hat einen Grund: Die Toilettenanlagen seien wiederholt von Schülern massiv beschädigt worden, sagte Direktor Klaus Tasch auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Schüler irritiert über Maßnahme

Es wird vermutet, dass dies absichtlich und während der Unterrichtszeit geschah. Täglich würden Papierhalter herausgerissen, die Toiletten seien nicht mehr benutzbar. „Im heurigen Kalenderjahr beläuft sich der Schaden schon auf 7.000 Euro“, so der Direktor. Mit der Maßnahme hofft er, die Situation in den Griff zu bekommen und den Randalierern einen Riegel vorzuschieben. „Wenn wir die für den Schaden verantwortlichen Schüler gefunden hätten, hätten wir das Verhalten schon abgestellt. Aber leider konnten wir nicht feststellen, wer es war.“

Die betroffenen Schüler zeigen sich laut der Kleinen Zeitung verärgert. „Es ist unverantwortlich, den Zugang zu grundlegenden hygienischen Einrichtungen zu beschränken“. Die Schüler befürchten auch, dass die Schulwarte nicht immer erreichbar sind, wenn sie etwa mit Garten- oder Reparaturarbeiten beschäftigt sind. Außerdem würden sie viel Unterrichtszeit verpassen. „Der Schulwart sperrt sofort auf, das hat am ersten Tag schon gut funktioniert“, versichert Direktor Tasch.

Bildungsdirektion prüft Situation an Schule

„Ich musste während der Stunde aufs Klo. Ich habe viel länger gebraucht als sonst, weil ich mich beim Schulwart in eine Liste eintragen musste, dann habe ich den Schlüssel für das WC bekommen. Als ich ihm den Schlüssel zurückgebracht habe, hat er meinen Namen wieder abgehakt“, schildert ein Schüler seine Erfahrung. Die steirische Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner antwortet auf eine Anfrage der Kleinen Zeitung, ob diese Maßnahme überhaupt zulässig sei: „Bedauerlicherweise kommt es in letzter Zeit zu mehreren Vandalenakten an einzelnen Schulstandorten. Die Bildungsdirektion Steiermark prüft den Fall am BG/BRG Klusemann und die dafür gesetzten Maßnahmen.“