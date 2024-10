FREILICH Nr. 30: „Die Ernte von morgen?“ – Die Bauern kämpfen ums Überleben

Die Landwirtschaft gerät zunehmend unter Druck. Seit Jahren erleben wir ein rasantes Bauernsterben: In der EU geben täglich 1.000 Bauernhöfe auf. „Wachse oder weiche“ lautet die Devise. Die landwirtschaftlichen Betriebe sollen immer mehr und immer billiger produzieren. Gleichzeitig haben die Bauern mit zahllosen Vorschriften und fragwürdigen Fördermechanismen zu kämpfen.

„Green Deal“, Ernährung und neue Technologien

Der AfD-Politiker Frank Rinck hat vor seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter in der Landwirtschaft gearbeitet und kennt daher die Probleme und Sorgen der Bauern aus erster Hand. Im FREILICH-Interview spricht er über die Bauernproteste, die bedrohte Versorgungssicherheit und das Versagen der Politik.

In einer ausführlichen Analyse zeigen wir, mit welchen wirtschaftlichen Zwängen die Landwirtschaft zu kämpfen hat und gehen der Frage nach, welche politischen Maßnahmen aus der Sackgasse der aktuellen EU-Agrarpolitik führen könnten. Außerdem zeigen wir, was Bauernvertreter und Rechtsparteien an den „Green Deal“-Plänen der EU kritisieren.

Abgerundet wird die neue Ausgabe von einer Infografik und einem Text über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Robotern und Drohnen in der Landwirtschaft sowie einem Artikel über die Auswirkungen der modernen Lebensmittelindustrie auf Gesellschaft und Gesundheit.

Ostdeutschland, Grüne und Südafrika

Im Politikteil analysieren wir, warum die Wahlerfolge der Grünen ausbleiben. Ist der Grünen-Hype wieder vorbei? Zudem zeigt der Politologe Benedikt Kaiser, wie neue politische Kräfte den Osten der BRD zu einem politischen Experimentierfeld machen. Bruno Wolters wirft einen Blick nach Südafrika, wo weiße Farmer häufig Opfer brutaler Überfälle und tödlicher Gewalt sind.

Mariam Kühsel-Hussaini, Heldentum und Samurai

Im Kulturteil berichten wir über die Ausstellung „Prinzip Held“* im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr, in dem die Künstlergruppe Rimini Protokoll die Ergebnisse von 12 Jahren Forschung zum Heroischen präsentiert.

Ein Interview mit der Schriftstellerin Mariam Kühsel-Hussaini rundet die neue FREILICH-Ausgabe ab. Wir sprachen mit ihr über politische Debatten und das Deutschsein nach 1945.

Weitere Beiträge:

Bauer per Mausklick: Gemüse anbauen, auch ohne Garten,

Der Kultbauer „Hons Petutschnig“,

ESG-Ratings als Instrument der Wokeness-Agenda,

Der Filmklassiker „Die sieben Samurai“ wird 70,

Das Brückenspringen in Mostar,

Martin Lichtmesz über Veganismus

Jetzt abonnieren

Wenn Sie jetzt abonnieren, erhalten Sie die aktuelle FREILICH-Ausgabe „Die Ernte von morgen?“ mit diesen und vielen weiteren Themen schon in Kürze direkt zu Ihnen nach Hause! Hier abonnieren: www.freilich-magazin.com/abonnieren