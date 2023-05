Yuan übertrifft erstmals Dollar bei grenzüberschreitenden Transaktionen

Peking. - Die Ent-Dollarisierung – also der Ersatz des US-Dollars durch andere Währungen bei der Abwicklung bilateraler Geschäfte – schreitet voran. Offizielle Zahlen aus China zeigen, dass der Yuan zumindest im Reich der Mitte inzwischen die am häufigsten verwendete Währung bei internationalen Transaktionen in Peking geworden ist. Damit verstärkt sich der Trend Chinas, sich vom US-Dollar als Zahlungsmittel zu lösen.

Werbung

Verwendung des Yuan wird gefördert

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf offizielle Daten aus China berichtete, überholte der Yuan im vergangenen Monat den US-Dollar und wurde zur meistgenutzten Währung bei grenzüberschreitenden Transaktionen in China. Demnach stiegen grenzüberschreitende Zahlungen und Eingänge in Yuan von 434,5 Milliarden US-Dollar (rund 393,7 Milliarden Euro) im Februar auf einen Rekordwert von 549,9 Milliarden US-Dollar (rund 497,4 Milliarden Euro) im März. Die Reuters-Berechnungen stützen sich auf Daten der staatlichen chinesischen Devisenbehörde.

Die chinesische Währung wurde in 48,4 Prozent aller grenzüberschreitenden Transaktionen verwendet, was den Trend zur Abkehr vom US-Dollar sowie die Bemühungen Pekings zur Förderung der Verwendung des Yuan widerspiegelt. Der Anteil des Greenback an den internationalen Transaktionen Chinas sank von 48,6 Prozent im Februar auf 46,7 Prozent im vergangenen Monat.

Russlandsanktionen treiben Abkehr von Dollar voran

Chinas Bestrebungen, sich im internationalen Handel vom US-Dollar zu lösen, haben sich vor dem Hintergrund der umfassenden Sanktionen beschleunigt, die die westlichen Länder gegen Russland, einen der weltweit wichtigsten Energieproduzenten und -exporteure, verhängt haben. Auch die indischen Behörden haben Schritte unternommen, um im gegenseitigen Handel mit Moskau vom Dollar auf Rubel und Rupien umzusteigen. Obwohl der Anteil des Yuan am weltweiten Zahlungsverkehr immer noch relativ gering ist, hat er in den letzten Jahren stetig zugenommen.

Auch Russland verwendet als Reaktion auf die ausufernden westlichen Sanktionen verstärkt alternative Währungen für Transaktionen. Kremlchef Putin hat vorgeschlagen, dass der chinesische Yuan nicht nur im Handel mit China, sondern auch bei Transaktionen Russlands mit Ländern in Afrika und Lateinamerika verstärkt verwendet werden solle. Die jüngsten Daten der Bank von Russland zeigen, dass der Yuan zu einem wichtigen Akteur im russischen Außenhandel geworden ist.