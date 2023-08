Weiße werden in den USA bis 2045 in der Minderheit sein

Im Jahr 2045 wird die Mehrheit der Amerikaner nicht mehr weiß sein. Dies geht aus Daten hervor, die die zunehmende Diversität der US-Bevölkerung belegen. Eine Analyse der Volkszählungsdaten durch das Brookings Instituts, eine Denkfabrik aus Washington D.C., schätzt, dass Weiße in etwas mehr als zwei Jahrzehnten zum ersten Mal in der Geschichte weniger als 50 Prozent der US-Bevölkerung ausmachen werden. Die Mehrheit der Bevölkerung wird aus ethnischen Minderheiten wie Hispanics, (24,6 Prozent), Schwarzen (13,1 Prozent), Asiaten (7,9 Prozent) und multirassischen Menschen (3,8 Prozent) bestehen, so die Analyse. Die Einwanderung und die Zunahme gemischtrassiger Paare treiben diese Entwicklung zunehmend voran. Einige Experten haben diesen Schlussfolgerungen jedoch widersprochen und die Frage aufgeworfen, wen die Regierung überhaupt als „weiß“ erachtet.

Gen Z letzte mehrheitlich weiße Generation

Die Bevölkerung der weißen Amerikaner wird immer älter, da die überwiegend weiße Generation der Babyboomer, die zwischen Mitte der 1940er- und 1960er-Jahre geboren wurde, nun selbst in die Jahre kommt. Die jüngsten Volkszählungsdaten zeigen, dass die ältere Bevölkerung auf fast 56 Millionen angewachsen ist, zehn Jahre zuvor lag die Zahl bei 40 Millionen. Diese Generation ist zu etwa drei Vierteln weiß und war bei der Volkszählung 2020 demnach die älteste aller Gruppen. Darüber hinaus wächst die Altersgruppe der 65-Jährigen und Älteren am schnellsten und ist die einzige Altersgruppe, in der die weiße Bevölkerung nach Analysen des Brookings Instituts bis 2045 und darüber hinaus wachsen wird.

Nach den Babyboomern waren es die Nicht-Weißen, die für das größte Bevölkerungswachstum sorgten und die Geburtenraten in den USA in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in die Höhe trieben. Nun schrumpft der Anteil der Weißen in der jüngeren Generation, sodass die Generation Z die letzte mehrheitlich weiße Generation sein wird. Rassische Minderheiten machen heute mehr als die Hälfte der Amerikaner im Alter von 0 bis 17 Jahren aus. Mit etwas mehr als 25 Prozent stellen Hispanics den größten Anteil.

Migration als Treiber der Entwicklung

William Frey, einer der Forscher des Brookings Instituts, der die Analyse auf der Grundlage der Daten der Volkszählung für das Jahr 2020 durchführte, sagte, dass die wachsende Bevölkerung rassischer Minderheiten, insbesondere Latinos und Asiaten, die „alternde und nun schrumpfende weiße Bevölkerung“ unter den Jugendlichen und Erwerbstätigen ausgleiche. Bis 2020 ging die Gesamtbevölkerung der USA um etwa eine Million Kinder unter 18 Jahren zurück, was Experten auf den allgemeinen Rückgang der Geburtenraten zurückführen.

Die alleinstehende nicht-hispanische weiße Bevölkerung macht mit rund 58 Prozent nach wie vor den größten Anteil an der Gesamtbevölkerung der USA aus, gegenüber rund 64 Prozent im Jahr 2010. Der Rückgang der weißen Bevölkerung ist sowohl auf eine verstärkte Zuwanderung von Personen im erwerbsfähigen Alter als auch auf einen Zustrom von migrantischen Frauen im gebärfähigen Alter zurückzuführen. Nach einem Rückgang während der Covidpandemie hat die Einwanderung über die Grenze im Süden der USA wieder zugenommen. Die US-Grenzpatrouille meldete für das Jahr 2021 mehr als 1,6 Millionen Begegnungen mit Migranten an der Grenze zu Mexiko, mehr als viermal so viele wie im Vorjahr und die höchste jemals verzeichnete Zahl.

Entwicklung löst Debatte aus

Die Studie prognostiziert, dass Weiße im Jahr 2060 nur noch 36 Prozent der Bevölkerung unter 18 Jahren ausmachen werden, während es bei den Hispanics 32 Prozent sein werden. Die Ergebnisse der Analyse sind jedoch umstritten, da einige Demografen Zweifel daran geäußert haben, wie bei der Erhebung „Weißsein“ gemessen wird. Viele Amerikaner mit einem weißen Elternteil können sich in den Formularen der Erhebung als weiß oder teilweise weiß bezeichnen. Außerdem können Amerikaner in diesen Formularen mehr als eine Rasse ankreuzen und angeben, ob sie hispanischer Abstammung sind.

Dr. Mary Waters, Soziologin an der Harvard University, erklärte gegenüber der New York Times: „Die Frage, die sich uns als Gesellschaft wirklich stellt, ist, dass es all diese Menschen gibt, die weiß aussehen, sich weiß verhalten, weiß heiraten und weiß leben. Wir leben in einer wirklich interessanten Zeit, in einer unbestimmten Zeit, in der diese Grenzen immer mehr verschwimmen.“ Die sich verändernden demografischen Muster in den USA haben zu einer „rassischen Generationskluft“ geführt, in der die jüngere Bevölkerung, beeinflusst durch die Einwanderung der letzten Jahrzehnte, weitaus diverser aufgestellt ist als die älteren Generationen. Die sich verändernde demografische Zusammensetzung der USA ist zu einem kulturellen Blitzableiter für die USA und die westlichen Kulturen im Allgemeinen geworden, der hitzige Debatten über die Identität der Nation, soziale Normen und politische Repräsentation auslöst. Nach Angaben des US Bureau of Labor Statistics machten im Ausland geborene Erwachsene im Jahr 2018 fast 66 Prozent der Arbeitskräfte in den USA aus, verglichen mit einem geringeren Anteil von 62 Prozent bei in den USA geborenen Erwachsenen.