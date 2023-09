USA: Kaum noch Schüler erfüllen Leistungsanforderungen

In diesem Jahr haben an 13 High Schools in Baltimore null Schüler die staatliche Mathematikprüfung bestanden.

Baltimore. – Die jüngsten Ergebnisse der landesweiten Prüfungen haben in den Baltimore City Public Schools für Aufregung gesorgt. Das Project Baltimore fand heraus, dass in 40 Prozent der Baltimore City Public Schools, in denen die nationalen Tests durchgeführt wurden, kein einziger Schüler die Anforderungen in Mathematik erfüllte, berichtete Fox45. „Das ist pädagogischer Mord“, sagt Jason Rodriguez, stellvertretender Direktor von People Empowered by the Struggle, einer gemeinnützigen Organisation in Baltimore.

Schlechte Testergebnisse, sinkende Abschlussquoten

Im Jahr 2021 organisierte die Gruppe Demonstrationen und forderte den Rücktritt von Sonja Santelises, der Leiterin der Baltimore City Public Schools, wegen schlechter Testergebnisse, sinkender Abschlussquoten und mangelnder Transparenz. Nach den neuesten Informationen von Project Baltimore erneuert Rodriguez diese Forderungen. „Es gibt keine Entschuldigung“, sagt er. „Wir haben ein System, das einfach nur schlecht ist, und das fängt ganz oben an.“

Fox45 erhielt von einer Quelle innerhalb des Schulsystems die ungeschwärzten Testergebnisse der Regierung für jede der Baltimore City Public Schools. Die Schüler absolvierten die Tests im Frühjahr 2023, also erst vor ein paar Monaten. Das Project Baltimore identifizierte dabei 13 High Schools, in denen kein einziger Schüler, der am Mathematiktest teilnahm, gut bei der Prüfung abschnitt.

Mehrheit der Schüler erfüllt Leistungsanforderungen nicht

Insgesamt nahmen Schüler von 33 High Schools in Baltimore City im vergangenen Frühjahr an der staatlichen Mathematikprüfung teil. Eine Schule wurde nicht in die Analyse einbezogen, da sie sich im Baltimore City Detention Center, also einem Gefängnis, befindet. Wenn an den verbleibenden 32 High Schools 13 kein einziger Schüler die Prüfung bestanden hat, bedeutet dies, dass 40 Prozent der High Schools keinen einzigen Schüler hervorgebracht haben, der die Mathematikprüfung auf dem entsprechenden Schulstufenniveau bestanden hat. Auf der Liste der 13 Schulen befinden sich einige der bekanntesten High Schools in Baltimore, darunter die Patterson High School, die Frederick Douglass High School und die Reginald F. Lewis High School.

Aber das ist nicht das einzige alarmierende Ergebnis. An diesen 13 High Schools nahmen 1.736 Schüler an dem Test teil und 1.295 Schüler, also 74,5 Prozent, erreichten nur einen von vier Punkten, was bedeutet, dass diese Schüler nicht einmal annähernd die Leistungsanforderungen erfüllten. Im letzten Schuljahr erhielten die Baltimore City Schools 1,6 Milliarden Dollar von den Steuerzahlern, mehr als je zuvor. Zusätzlich erhielt der Bezirk 799 Millionen Dollar an Covid-Hilfen von der Regierung. Und trotzdem hat kein einziger Schüler an den 13 High Schools der Stadt im staatlichen Mathematiktest ein gutes Ergebnis erzielt. „Es ist also kein Problem der Finanzierung. Wir haben genug Geld“, sagt Rodriguez.

Vor sechs Jahren, im Jahr 2017, veröffentlichte Project Baltimore einen ähnlichen Bericht, in dem Fox45 die Testergebnisse des Bundesstaates analysierte und feststellte, dass 13 Schulen in der Stadt null Schüler mit guten Leistungen in Mathematik hatten. Viele der Schulen von 2017 stehen auch auf der diesjährigen Liste, darunter die Patterson High School, die Frederick Douglass High School, die Reach! Partnership School, die New Era Academy, die Coppin Academy und die Achievement Academy. „Wir sind Jahr für Jahr mit den gleichen Problemen konfrontiert“, so Rodriguez. „Ich finde es einfach erschreckend und alarmierend, weil wir wissen, dass das, was jetzt passiert, den Weg von der Schule ins Gefängnis bedeutet.“