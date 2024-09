USA: Berichte über Enten essende Migranten lösen Meme-Flut aus

Nach Berichten über haitianische Migranten in Springfield, Ohio, die angeblich öffentlich Enten essen, verbreiteten sich in den Sozialen Medien Memes, die sich auf humorvolle und satirische Weise mit der Behauptung auseinandersetzten. Sogar offizielle Stellen wie das US House Committee on the Judiciary griffen die Berichte auf und veröffentlichten Memes auf ihrer offiziellen Seite auf X.

Springfield (Ohio). – Ein Einwohner von Springfield, Ohio, hat behauptet, haitianische Einwanderer würden in öffentlichen Parks Enten köpfen und sie essen. Der verärgerte Mann äußerte diese Behauptung während einer Stadtratssitzung im vergangenen Monat, bei der es um den Zustrom legaler haitianischer Einwanderer ging, der eine Kontroverse unter den Einheimischen ausgelöst hat. Der Mann forderte von den Zuständigen, sich vor Ort selbst ein Bild zu machen und etwas gegen die Zustände zu unternehmen.

Werbung

Berichte über Migranten, die Tiere wie etwa Enten köpfen und essen, sind laut der Daily Mail unbestätigt. „Als Reaktion auf die jüngsten Berichte über kriminelle Aktivitäten von Einwanderern in unserer Stadt möchten wir klarstellen, dass es keine glaubwürdigen Berichte oder konkreten Behauptungen gibt, dass Haustiere von Personen aus der Einwanderergemeinschaft verletzt oder missbraucht wurden“, teilte die Stadt Springfield in einer Erklärung gegenüber der Zeitung mit.

Berichte lösten Meme-Welle aus

Nachdem die Behauptungen über angeblich Enten essende Haitianer in den Sozialen Medien die Runde gemacht hatten, tauchten Memes auf, unter anderem auf X, die sich auf diese Behauptungen bezogen. Eines zeigt zum Beispiel eine weiße Ente, die ein Schild mit der Aufschrift „Pond Geese for Trump“ hält. Darüber steht der Satz „Lass nicht zu, dass Kamalas Illegale mich essen“. Aber nicht nur unbekannte Nutzer teilen derzeit Memes auf X. Sogar das United States House Committee on the Judiciary, also der Ständige Ausschuss des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, hat ein solches Meme geteilt. Es zeigt den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in einem Teich, wie er eine Katze und eine Ente im Arm hält und scheinbar beschützt. „Schützen Sie unsere Enten und Kätzchen in Ohio“, steht darüber.

Eric Swalwell, der den Bundesstaat Kalifornien für die Demokratische Partei im US-Repräsentantenhaus vertritt, war empört über das Meme, das der Ständige Ausschuss des Repräsentantenhauses auf X geteilt hatte. „Was zur Hölle ist das?“, fragte er. In den Kommentaren erklärte ein Nutzer, dass dies noch nicht einmal die endgültige Form sei und teilte ein weiteres Meme.