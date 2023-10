USA: Anti-Hass-NGO-Praktikantin entfernt Plakate mit israelischen Geiseln

In den Sozialen Medien ging ein Video viral, das Studenten der New York University zeigt, die Plakate von entführten israelischen Geiseln abreißen und wegwerfen. Zwei der Studenten konnten inzwischen identifiziert werden.

New York. – In New York wurden kürzlich Plakate, auf denen israelische, von der Hamas in Gaza festgehaltene Geiseln zu sehen waren, heruntergerissen und weggeworfen. Nun wurden zwei der drei beteiligten Personen identifiziert. Bei der einen handelt es sich um Yazmeen D., eine junge Frau, die an der New York University studiert und in der Vergangenheit als Praktikantin bei der Anti-Defamation League (ADL) gearbeitet hat. Wie mehrere US-Medien, darunter die New York Post, berichteten, wurde D. dabei gefilmt, wie sie die vor der Tisch Hall der Universität aufgehängten Plakate herunterriss. Nachdem das Video viral ging und sie von ihren Kommilitonen identifiziert worden war, gestand D. ihre Tat.

Auch Komplizin wurde identifiziert

Ihre Komplizin wurde als Hafiza K. identifiziert, die als Mitglied des Muslim Youth Leadership Council bei Advocates for Youth fungiert. Der dritte Student im Video wurde noch nicht identifiziert. In den Sozialen Medien haben jedoch bereits mehrere Nutzer die Universität aufgefordert, die Studenten zu bestrafen.

D. gab auf ihrem inzwischen gelöschten LinkedIn-Profil an, dass sie sich gegen muslimische Bigotterie einsetze und einen Sommer lang als Praktikantin bei ADL gearbeitet habe.

Ein Sprecher der Organisation sagte der New York Post: „Nach einer Überprüfung können wir bestätigen, dass eine der Personen 2019 an einem Sommerpraktikum der ADL teilgenommen hat. Wir verurteilen ihre Taten aufs Schärfste und hoffen, dass ihre Entschuldigung der erste Schritt zur Wiedergutmachung des Schadens und der tiefen Verletzung ist, die ihre Taten verursacht haben.“ Die ADL entfernte daraufhin jegliche Erwähnung der Praktikantin von ihrer Website, einschließlich eines Blogeintrags, in dem D. als eine der zwölf studentischen Leiterinnen angekündigt wurde, die dem Programm beitreten, und in dem sie als „äußerst leidenschaftlich im Kampf gegen racial profiling und im Einsatz für Geschlechtergleichheit“ beschrieben wurde.

„Ich bin zunehmend frustriert“

In einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post schrieb D. als Erklärung zu ihrer Tat: „Es wird immer schwieriger für mich, meinen Platz als gemischtrassige braune Frau zu finden, besonders in diesen sehr unbeständigen Zeiten. Ich bin zunehmend frustriert über die Zeit, in der wir leben, und ich habe diese Wut in Handlungen missbraucht, die nicht genau widerspiegeln, wer ich als Person bin“, fügte sie hinzu. „Im Zeitalter der Sozialen Medien und des digitalen Fußabdrucks sind diese Momente der Wut egoistisch und selbstsüchtig und spiegeln nicht die Person wider, die ich bin oder zu der mich meine Familie erzogen hat.“

Unterdessen gab die New York Universität noch nicht bekannt, ob D. oder die anderen Beteiligten mit Disziplinarmaßnahmen rechnen müssen.