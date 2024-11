Washington. – Interne Untersuchungen des US-Kongresses haben ergeben, dass das FBI und führende Social-Media-Plattformen eine Schlüsselrolle bei der Zensur im Skandal rund um Hunter Biden und seinen Laptop gespielt haben. Die Berichte zu dem Skandal, die erstmals im Oktober 2020 von der New York Post veröffentlicht wurden, legten nahe, dass der damalige Vizepräsident Joe Biden in die internationalen Geschäfte seines Sohnes verwickelt war. Wie die New York Post berichtet, zeigt ein kürzlich veröffentlichter Bericht eines Unterausschusses des Justizausschusses, dass Facebook-Manager in Erwägung zogen, Zensurentscheidungen so anzupassen, dass sie eine zukünftige Biden-Harris-Regierung positiv beeinflussen würden.

Einfluss des FBI auf Social Media vor Veröffentlichung

Laut einem internen Memo, das in dem Bericht zitiert wird, waren große US-Technologieunternehmen bereits im Vorfeld über eine mögliche „russische Desinformationskampagne“ informiert. „Das FBI hat uns letzte Woche gewarnt, dass wahrscheinlich eine Burisma-Geschichte auftauchen wird“, schrieb ein Microsoft-Mitarbeiter am Tag der Veröffentlichung des ersten Berichts über Hunter Bidens Laptop.

Facebook-Mitarbeiter äußerten intern sofort Zweifel an der Berichterstattung, da die Inhalte „genau den Erwartungen für einen Hack-and-Leak-Vorfall“ entsprachen. „Genau im Zeitplan“, stimmte ein anderer Mitarbeiter zu. Nick Clegg, der damalige Vizepräsident für globale Angelegenheiten bei Facebook, schrieb an den Vizepräsidenten für globale öffentliche Politik, Joel Kaplan, dass ihre Entscheidungen die zukünftigen Beziehungen mit der „Biden-Administration“ stark beeinflussen könnten.

FBI und Desinformationsvorwürfe

Obwohl das FBI seit Dezember 2019 im Besitz des Laptops war und seine Herkunft aus einer Reparaturwerkstatt in Delaware kannte, klärte die Behörde die Echtheit nicht öffentlich, als 51 ehemalige Geheimdienstmitarbeiter und Biden selbst andeuteten, dass die Informationen russischen Ursprungs seien. „Wenn wir vor dem [Kapitol] aussagen müssen, warum wir die Wahlen 2020 beeinflusst haben, können wir sagen, dass wir uns seit Jahren mit der US-Regierung darauf vorbereitet haben“, schrieb ein Facebook-Mitarbeiter im Juli 2020.

Reaktionen auf die Zensur der Laptop-Geschichte

Der Bericht kritisiert, dass das FBI und Technologieplattformen die Wahl zugunsten Bidens beeinflusst hätten, indem sie die Laptop-Berichte unterdrückten. „Wenn das FBI wirklich die Absicht gehabt hätte, Social-Media-Unternehmen im Kampf gegen ausländische Einflussnahme zu unterstützen, dann hätte es die wichtigsten Fakten veröffentlichen müssen: Die Vorwürfe der Einflussnahme in der Post-Geschichte basierten auf echten, glaubwürdigen Informationen“, heißt es in dem Bericht, der von republikanischer Seite unter der Leitung von Jim Jordan erstellt wurde.

Dem Bericht zufolge gab das FBI gegenüber Twitter „nur irrtümlich“ zu, dass der Laptop echt sei, ohne jedoch die Hintergründe zu erläutern. Während Twitter und Facebook die Berichterstattung weiter einschränkten, seien Biden und sein Team von Korruptionsvorwürfen entlastet worden.