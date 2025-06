Umfrage: So denken die US-Amerikaner über den Israel-Iran-Krieg

Wie eine aktuelle Umfrage YouGov-Umfrage für den Economist zeigt, lehnt eine überwältigende Mehrheit der US-Bürger eine militärische Einmischung der Vereinigten Staaten in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran ab. Demnach unterstützen nur 16 Prozent der Befragten eine Beteiligung der US-Streitkräfte, während 60 Prozent der Meinung sind, dass sich die USA heraushalten sollten. Ein weiteres Viertel der Befragten, nämlich 24 Prozent, zeigte sich unsicher.

Parteipolitische Einschätzung

Die Ablehnung einer Einmischung zeigt sich auch bei der Betrachtung der politischen Ideologie. So unterstützen nur acht Prozent der Befragten, die sich als libertär einstufen, und 25 Prozent der Befragten, die sich als konservativ einstufen, eine Einmischung. Dagegen lehnen 70 Prozent der Libertären und 51 Prozent der Konservativen eine Einmischung ab. Auch unter den Wähler des Jahres 2024 zeigt sich ein deutliches Bild. Demnach sind mehr als 70 Prozent derjenigen, die im vergangenen Jahr für Harris gestimmt hatten, und über 50 Prozent derjenigen, die für Trump gestimmt hatten, dagegen, dass die USA in den Konflikt eingreifen. Unter Trumps Wählerbasis glauben nur 19 Prozent an die Notwendigkeit einer Einmischung. Weitere 28 Prozent dieser Gruppe äußerten Unsicherheit.