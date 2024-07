Schulen dürfen Geschlechtswechsel nicht melden: Elternrechte in Kalifornien eingeschränkt

Los Angeles. – Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom (Demokraten) hat kürzlich ein Gesetz unterzeichnet, das Kinder schützen soll, indem es öffentlichen Schulen verbietet, das Geschlecht von Kindern ohne deren Einwilligung an die Eltern weiterzugeben. Viele Experten sehen darin jedoch keinen Schutz der Kinder, sondern eher das Gegenteil: Das Gesetz mache Kinder anfälliger für irreversible und potenziell schädliche medizinische Eingriffe, so die Befürchtung. Das kalifornische Gesetz verbietet den Schulen zudem, die Eltern zu informieren, wenn ihre Kinder eine solche „soziale Transition“ durchlaufen. Kritiker sehen darin einen schweren Eingriff in die Rechte von Kindern und Eltern. Kinder hätten ein Recht darauf, die Pubertät zu durchlaufen, und Eltern hätten ein Recht darauf, informiert zu werden, wenn ihr Kind glaubt, das falsche Geschlecht zu haben.

Werbung

Musk will Kalifornien verlassen

Das neue Gesetz könne dazu führen, dass aktivistische Lehrer, Schüler und außenstehende Gruppen Kindern einreden, sie seien im falschen Körper geboren, und ihre „soziale Transition“ vor den Eltern verheimlichen, so die kritischen Experten. Dies berge die Gefahr schädlicher medizinischer Fehlbehandlungen. Die Kritiker fordern, dass Schulen die Eltern sofort informieren müssen, wenn ihre Kinder glauben, das falsche Geschlecht zu haben.

LGBTQ, Gender Mainstreaming und Regenbogenfahnen sind im Juni allgegenwärtig. Über die Entwicklungen und Hintergründe der LGBTQ-Agenda lesen Sie in der neuen FREILICH-Ausgabe „Trans ist Trend“.

Jetzt abonnieren

Wenn Sie jetzt abonnieren, erhalten Sie die aktuelle FREILICH-Ausgabe „Trans ist Trend“ mit diesen und vielen weiteren Themen schon in Kürze direkt zu Ihnen nach Hause! Hier abonnieren: www.freilich-magazin.com/abonnieren

Es wird erwartet, dass entweder das Parlament, die Gerichte oder eine Volksinitiative nötig sein werden, um das Gesetz zu kippen. Die Privatwirtschaft steht bereit. Der US-Milliardär Elon Musk etwa kündigte an, sein Unternehmen SpaceX wegen des Transgender-Schutzgesetzes in Kalifornien nach Texas zu verlegen. „Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“, sagte Musk. „Wegen dieses Gesetzes und der vielen davor, die Familien und Unternehmen angreifen“, werde das SpaceX-Hauptquartier von Hawthorne nach Starbase in Texas umziehen.