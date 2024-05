„Rassendiskriminierung“: Weiße Lehrerinnen erhalten 2,1 Millionen US-Dollar Entschädigung

New York City. – Ein langwieriger Rechtsstreit zwischen drei weißen Lehrerinnen und dem New Yorker Bildungsministerium wurde mit einer Zahlung von 2,1 Millionen US-Dollar beigelegt, berichtet die New York Post. Die Kläger behaupteten, sie seien unter dem ehemaligen Schulminister Richard Carranza degradiert und durch farbige Personen ersetzt worden, die ihrer Meinung nach für ihre Posten ungeeignet waren. Der vor fünf Jahren angestrengte Rechtsstreit endete mit einem Vergleich, bei dem die drei Lehrer – Lois Herrera, Jaye Murray und Laura Feijoo – jeweils 700.000 US-Dollar erhielten, nachdem ein Richter festgestellt hatte, dass sie Beweise für „Rassendiskriminierung“ vorgelegt hatten.

Werbung

Ersetzt durch weniger qualifizierte Farbige

Der damalige Bildungsminister Carranza hatte eine Kampagne gegen „giftige Weiße“ im Bildungsministerium geführt, die zu „diskriminierenden“ Degradierungen führte. In der Klage wurde behauptet, dass Herrera, eine Harvard-Absolventin, CEO des Büros für Sicherheit und Jugendentwicklung war, als einer von Carranzas stellvertretenden Kanzlern ihr plötzlich den Titel entzog und sie durch Mark Rampersant, einen schwarzen GED-Absolventen, der „weniger qualifiziert“ war, ersetzte. Feijoo, damals Senior Supervising Superintendent und verantwortlich für 46 DOE-Superintendenten, wurde durch Cheryl Watson-Harris ersetzt, eine schwarze Untergebene, die zu diesem Zeitpunkt nicht über die erforderliche Lizenz in New York verfügte, so die Klage.

Darüber hinaus wurde Murray, ehemalige Exekutivdirektorin des Büros für Beratungsunterstützungsprogramme, von ihrem Posten degradiert und angewiesen, an Rampersant zu berichten, so die Klage. Die Lehrerinnen sagten, sie seien mit dem Ergebnis zufrieden und fühlten sich nach einem fünfjährigen Rechtsstreit „gerechtfertigt“. Die Stadt gab in der Vergleichsvereinbarung kein Fehlverhalten zu.

Ein Sprecher der Rechtsabteilung der Stadt sagte: „Das Bildungsministerium und die Stadt setzen sich voll und ganz für faire und integrative Beschäftigungspraktiken ein, und wir sind der Ansicht, dass diese Ansprüche unbegründet sind. Dennoch war es im besten Interesse aller Parteien, diesen langwierigen Fall beizulegen.“