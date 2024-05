Muslime: TV-Kommentatorin löst mit provokantem Tweet tausende kritische Reaktionen aus

Mittlerweile leben mehr als drei Millionen Muslime in Großbritannien. Bei vielen migrationskritischen Beobachtern löst diese Entwicklung Besorgnis aus. Nun hat eine aus Pakistan stammende TV-Kommentatorin mit einem provokanten Tweet in den Sozialen Medien für Aufsehen gesorgt.

London. – Bushra Shaikh, eine TV-Kommentatorin aus Großbritannien, hat in der Vergangeneheit bereits mehrmals für Schlagzeilen gesorgt. Im Jahr 2021 erregte sie Aufmerksamkeit, nachdem sie Homosexualität als „unnatürlich und unmoralisch“ bezeichnet hatte. „Ich bin Muslim und der Islam duldet keine Homosexualität. Sie wird als unnatürlich und unmoralisch angesehen. Andere Religionen vertreten ähnliche Ansichten. Sie wird als fehlgeleitete Anziehung betrachtet, die eine Umgestaltung des ursprünglichen Gefühls (im Kopf) erfordert“, schrieb sie damals in den Sozialen Medien. Nun sorgt sie erneut für Aufregung.

Werbung

Tweet löst tausende Reaktionen aus

So erklärte Shaikh am vergangenen Wochenende auf X: „Wenn Sie die Muslime in Großbritannien nicht mögen, können Sie jederzeit gehen.“

Der Beitrag hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Mittlerweile wurde er von mehr als 7.000 Personen kommentiert und mehr als 9.000 Mal mit „Gefällt mir“ markiert. In den Kommentaren entbrannte eine Diskussion: „Warum um alles in der Welt sollte man so etwas twittern? Warum will man Millionen Menschen aufregen? Das ist widerliche Hetze“, schreibt eine Nutzerin. Shaikh antwortet lakonisch: „Die eigene Medizin schmecken“. Ein anderer Nutzer hat eine andere Erklärung für das Erstellen des Beitrags: „Offensichtlich verdient sie damit Geld. Sie ist sehr kontrovers, weil sie weiß, dass sie endlose Kommentare bekommt und dafür bezahlt wird. Ihr seid alle darauf reingefallen.“ Ein anderer Nutzer weist darauf hin, woher sie ihren Ansatz haben könnte. So habe ein islamistischer Prediger namens Mohammed Hijab auf X selbst schon gesagt: „Wenn Sie uns nicht tolerieren können, wissen Sie, wo die Tür ist.“