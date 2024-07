Die französische Version des legendären Schwertes Excalibur von König Artus ist aus einem Felsen verschwunden, in den es der Legende nach vor 1300 Jahren gestürzt sein soll. Diese Information wurde bis nach den Parlamentswahlen zurückgehalten.

Rocamadour ist auf einem Felsen in der Mitte des Causse de Gramat gebaut.

Rocamadour. – Das legendäre Schwert Durandal des Ritters Roland, das seit Jahrhunderten fest in einem Felsen im französischen Rocamadour verankert war, ist verschwunden. Wie die Bürgermeisterin von Rocamadour, Dominique Lenfant, am Montag bestätigte, wurde das wertvolle Artefakt offenbar gestohlen. Der Diebstahl wurde am Samstag, dem 22. Juni, entdeckt.

Die örtliche Gendarmerie wurde mit den Ermittlungen beauftragt. Wegen der laufenden Wahlen und der Ermittlungen wurde beschlossen, erst jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen.

Information der Öffentlichkeit erst nach den Wahlen

„Durandal wird uns fehlen“, sagt Lenfant. „Das Schwert gehört seit Jahrhunderten zu Rocamadour. Jeder Fremdenführer zeigt es bei den Führungen. Es ist nur eine Legende, aber das Schicksal unseres Dorfes und dieses Schwertes ist eng miteinander verbunden.“

Der Diebstahl des Schwertes hat bei den Einwohnern von Rocamadour große Bestürzung ausgelöst. Dieses wertvolle Kulturgut, das tief in der Geschichte und den Mythen der Region verwurzelt ist, hinterlässt eine schmerzliche Lücke in der Gemeinde.