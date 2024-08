Investor Peter Thiel zu Joe Rogan: „80 Prozent der Kardinäle sind homosexuell“

Der US-amerikanische Milliardär, Investor und Mitbegründer des Online-Bezahldienstes PayPal, Peter Thiel, war kürzlich zu Gast im Podcast des Komikers Joe Rogan. Dort sprach er über verschiedene Themen, unter anderem über Jeffrey Epstein, die Bill and Melinda Gates Foundation, aber auch über die Kirche. In diesem Zusammenhang behauptete er, dass 80 Prozent der Kardinäle der katholischen Kirche homosexuell seien. Gleich darauf erklärte er, dass er nicht wisse, ob das stimme, aber er glaube, dass die Tendenz stimme. Die Grundthese sei, dass man nicht Kardinal werden könne, wenn man heterosexuell sei.

Nutzer üben scharfe Kritik an Behauptung

In den Sozialen Medien äußern sich viele Nutzer kritisch zu der Behauptung, dass 80 Prozent aller Kardinäle in der katholischen Kirche homosexuell seien. So schreibt ein Nutzer etwa, dass Thiel „wortwörtlich“ ein CIA-Agent sei. „Er gründete Palantir, das mit einem einzigen Kunden begann: DER CIA. Er steckt tief drin im Deep State. So tief, wie man nur sein kann. Und er ist schwul. Man sollte wissen, dass er, wenn er bei Rogan auftritt (der gerne CIA-Leute einlädt), nicht die Wahrheit sagt. Er sagt das, was der Staat uns hören lassen will. Es gibt eine Institution, die sich allen satanischen Bewegungen des Staates widersetzt: die römisch-katholische Kirche. Darum hat er sich über die Kardinäle lustig gemacht. Und wenn es stimmt, was er sagt, dass der tiefe Staat alles in der Hand hat, können Sie sich vorstellen, was für dunkle Dinge sie über ihn in der Hand haben?“ Viele andere Kommentare gehen in eine ähnliche Richtung. Ein Nutzer schreibt allerdings: „Nach allem, was ich in den letzten acht Jahren gelesen habe, habe ich keinen Grund zu der Annahme, dass Peter Unrecht hat.“