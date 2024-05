Für das Überleben des kroatischen Volkes: Kroatien schafft Ministerium für Demografie

Zagreb. – Wenige Wochen nach den Parlamentswahlen in Kroatien ist eine Regierungskoalition zwischen der Wahlsiegerin, der bisher regierenden konservativen HDZ, und der noch jungen, 2020 von Miroslav Škoro gegründeten Heimatbewegung (Domovinski Pokret, DP) vereinbart worden. Wie kroatische Medien am vergangenen Mittwoch berichteten, bestätigte der HDZ-Chef und bisherige Ministerpräsident Andrej Plenković, dass man sich über die Regierungsbildung und die Ressortverteilung geeinigt habe.

Demografie als Schlüsselthema

Für Schlagzeilen sorgte dabei vor allem das neu geschaffene Ministerium für Demografie, das von der DP angeleitet werden soll. „Sie wissen, dass wir seit Jahren sagen, dass die Demografie ein Schlüsselthema ist. Die demografische Wiederbelebung ist entscheidend für das Überleben des kroatischen Volkes, unsere Zukunft, Wettbewerbsfähigkeit und Arbeit sowie für das Überleben der gesamten Nation. Deshalb gehören wir zu den ersten in der EU, die ein Ministerium speziell für Demografie einführen“, so Plenković.

Auf diese Initiative hin habe die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die Demografie in eines ihrer Ressorts aufgenommen und allen EU-Mitgliedstaaten vorgeschlagen, in ihren Regierungen ein Ministerium für Demografie einzurichten, so Plenković weiter. „Wir haben beschlossen, in unserer dritten Amtszeit ein solches Ministerium einzurichten, weil es ein sehr wichtiges Thema ist“, erklärte der bisherige Ministerpräsident am vergangenen Wochenende in Funtana, wo er mit anderen HDZ-Kandidaten an einer Parteiveranstaltung für die Europawahlen teilnahm.