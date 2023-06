Forscher wollen Corona-Patient Null gefunden haben

Die US-Medien Public und Racket News berichten unter Berufung auf Regierungskreise, dass der sogenannte Patient null, also die Person, von der die Krankheit ausgegangen ist identifiziert wurde. Dabei soll es sich um den Wissenschaftler Ben Hu handeln, der in der Stadt Wuhan am Institute of Virology tätig sei. Hu habe dort Sars-ähnliche Erreger hergestellt und damit Experimente an Mäusen durchgeführt. Eine Molekularbiologin mutmaßt, dass er sich wohl dabei angesteckt haben dürfte. Zudem sei Hu an der Erforschung von Methoden beteiligt gewesen, um Viren noch infektiöser zu machen.

„Zu 100 Prozent sicher“

Die genannten Quellen aus US-Regierungskreisen sind sich „zu 100 Prozent“ sicher, dass das Virus aus dem Wuhan Institute of Virology stammt. Sie behaupten, dass Ben Hu und zwei weitere Wissenschaftler im Herbst 2019 Symptome entwickelten, die später charakteristisch für die Infektionskrankheit Covid-19 wurden. Es existiert auch ein Video des chinesischen Staatsfernsehens aus dem Dezember 2017, das die Arbeit von Ben Hu und anderen Kollegen im Wuhan Institute of Virology dokumentiert. In dem Video tragen alle gezeigten Personen keinerlei Schutzausrüstung. Bereits damals wurde das Experimentieren mit Sars-ähnlichen Viren auf einem zu niedrigen Sicherheitsniveau durchgeführt, so eine zitierte Molekularbiologin.

Außerdem zeigte eine Untersuchung 2022, dass die Ausrüstung in dem Labor mangelhaft ist und weder die Infrastruktur noch die Mitarbeiter in der Lage sind, mit solchen gefährlichen Erregern umzugehen. Im Jahr 2023 machte das Wall Street Journal auf ein geleaktes Geheimpapier aufmerksam, das dem Weißen Haus vorlag. Demnach soll ein Laborunfall zu der Pandemie geführt haben.