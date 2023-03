„Virality Project“

Beinahe alle großen sozialen Medien arbeiteten gemeinsam mit der US-Regierung an der Unterdrückung von maßnahmenkritischen Informationen während der Coronakrise.

Photo by greenwish / Pexels CC0

Washington. - Unter dem Namen „Virality Project“ wurden Internetnutzer seit 2021 gezielt durch Mitarbeiter diverser sozialer Netzwerke und der Stanford Universität als Corona-Leugner gebrandmarkt. Unter dem Label „Desinformation“ wurde auch die Verbreitung der sogenannten Labortheorie zensiert, die davon ausgeht, dass Covid-19 aus einem chinesischen Labor stammt. Praktisch alle großen sozialen Medien und ihre Mutterkonzerne – Google, Facebook, Twitter und TikTok – waren an dieser Kampagne beteiligt. Ein gemeinsames „Wahrheitsgremium“ ordnete dabei an, welche Geschichten zensiert werden müssten.

„Wahrheitsgrrmium“ lieferte schwere wissenschaftliche Falschaussagen

Das Wahrheitsgremium teilte Twitter zum Beispiel mit, dass „wahre Geschichten, die zum Zögern anregen könnten“, wie zum Beispiel „Todesfälle von Prominenten nach der Impfung“, auf der Plattform als Standardfehlinformation über Impfungen betrachtet werden sollten. Der Investigativjournalist Matt Taibbi, der bereits an mehreren „Twitter Files“ beteiligt war, stellte fest, dass das Projekt teils selbst schwere wissenschaftliche Falschaussagen wiederholte, während unter seinem Banner legitime politische Meinungen und wahrheitsgemäße Nachrichten zensiert wurden. Im Falle von Meinungsäußerungen, die der Regierung nicht genehm waren, wurden die Unternehmen der sozialen Medien zur Zensur oder zur Einschränkung der Sichtbarkeit dieser Äußerungen aufgefordert.

Diese neuen Erkenntnisse sind ein klarer Hinweis darauf, in welchem Ausmaß große Technologieunternehmen Hand in Hand mit Regierungsinstitutionen bei der Zensur selbst wahrer COVID-19-Informationen gearbeitet haben. Die Einschätzungen Taibbis sind vernichtend: „Die Regierung, die Wissenschaft und ein Oligopol von Möchtegern-Konkurrenten aus der Wirtschaft organisierten sich schnell hinter einer geheimen, vereinten Anstrengung, politische Nachrichten zu kontrollieren.“ Und an anderer Stelle: „Dies beschleunigte die Entwicklung der digitalen Zensur, die sich von der Beurteilung von Wahrheit und Unwahrheit zu einem neuen, beängstigenderen Modell entwickelte, das sich offen auf politische Erzählungen auf Kosten von Fakten konzentrierte“.