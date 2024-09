Das Heilige-Dreifaltigkeit-Kolleg in Löwen bricht mit Traditionen und setzt auf Diversifizierung im Sprachunterricht, Arabisch wird zum Pflichtfach.

Löwen. – Einem Bericht der Brussels Times zufolge hat das Heilige-Dreifaltigkeit-Kolleg in Löwen beschlossen, Arabisch als Pflichtfach in seinen modernen Sprachkurs für die Oberstufe aufzunehmen. Diese Entscheidung hat in konservativen Kreisen Besorgnis hervorgerufen, da sie als Teil einer umfassenderen Umgestaltung der Sekundarstufe gesehen wird, die es den Schulen erlaubt, von den traditionellen Lehrplänen abzuweichen.

Die Einführung von Arabisch als Pflichtfach wird als Beispiel für die zunehmende Tendenz gesehen, traditionelle europäische Bildungselemente zugunsten einer stärkeren Diversifizierung zu reduzieren. Anstelle von Fächern wie Latein, Wirtschaft oder Naturwissenschaften wird den Schülern nun eine Sprache angeboten, die nicht zur indogermanischen Sprachfamilie gehört. Schulleiter Frank Baeyens argumentiert, dass dies die Schüler „intellektuell herausfordern“ soll, indem sie eine Sprache mit „völlig anderer Struktur, Schrift und Symbolen“ kennenlernen.

Kein Präzedenzfall im katholischen Bildungswesen

Baeyens betont, dass es nicht das Ziel sei, dass die Schüler fließend Arabisch sprechen. Der Schwerpunkt liege vielmehr auf „Sprachphilosophie und Kultur“, um den Horizont der Schüler zu erweitern. Als weiteres Argument führt Baeyens die mögliche Einstellung eines Lehrers arabischer Herkunft an, der den Schülern als Vorbild dienen könnte. In diesem Zusammenhang wird allerdings auch die mangelnde Integration von Lehrkräften mit Migrationshintergrund in das Schulsystem thematisiert.

Bemerkenswert ist, dass es im katholischen Bildungswesen bislang keine vergleichbaren Beispiele für die Einführung von Arabisch als Pflichtfach gibt. In der Vergangenheit wurden an einigen Schulen zwar Koreanisch oder Schwedisch unterrichtet, aber immer nur als Wahlfach und nicht als verpflichtender Bestandteil des Lehrplans.