Italienischer Minister

Der Minister für Landwirtschaft und Ernährungssouveränität, Francesco Lollobrigida von den rechtskonservativen Fratelli d’Italia, sprach Ende Februar vor Journalisten in Brüssel über die Möglichkeiten einer legalen Einreise für Wirtschaftsmigranten. „Allein in diesem Jahr werden wir fast 500.000 legale Einwanderer ins Land holen. Dies kann auch durch multilaterale und bilaterale Abkommen zur Unterstützung der legalen Einwanderung organisiert werden“, sagte er vor den Pressevertretern. „Die Arbeit an den Migrationsströmen ist der richtige Weg. Wir haben einen Plan für die Migrationsströme, der jahrelang nicht beachtet wurde und der eine Chance für diejenigen sein kann, die legal und sicher nach Italien kommen wollen“, so Lollobrigida weiter.

Migranten für die Wirtschaft

Wenige Stunden später ruderte Lollobrigida jedoch zurück und bestritt, von einem Plan gesprochen zu haben, obwohl Dutzende von Journalisten und Kameras anwesend waren. „Die Zahl, die ich genannt habe und die in den Medien verbreitet wurde, bezieht sich auf die Zahl der Anträge auf Einreise, um in unserem Gebiet eine Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe, im Verkehrssektor, in der Landwirtschaft, im Dienstleistungssektor usw. zu finden“, verteidigte sich der Minister. „Wir haben betont, dass die Bekämpfung der irregulären Einwanderung umso notwendiger ist, als sie der Feind der regulären Einwanderung ist". Italienische Journalisten sind sich nicht einig, ob die Regierung nun tatsächlich die legale Einreise von Migranten für den Arbeitsmarkt erleichtern will. Hintergrund ist der Arbeitskräftemangel vor allem in der Landwirtschaft. „Wir riskieren, dass die Ernte auf den Feldern liegen bleibt“, hieß es in Berichten im vergangenen Sommer. Die illegalen Migrationsströme in Italien sind auf Rekordniveau.