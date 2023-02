Google ruft Notstand wegen neuem KI-Chat-Programm aus

Mountain View. - Ein Geschäft im Wert von 149 Milliarden US-Dollar – diesen Marktanteil droht der Technologiegigant Google durch seine neue Machine-Learning-Software ChatGPT zu verlieren. In Gesprächen mit den Mitgründern Larry Page und Sergey Brin vereinbarte CEO Sundar Pichai eigene Chatbot-Features, die künftig Teil der Suchmaschine werden sollen. Kurz zuvor hatte Pichai den sogenannten „Code Red“ ausgerufen und fast alle eigenen KI-Projekte gestoppt. Für die neue Innovationswelle sollen auch die Mitgründer wieder in die Beraterrolle zurückkehren.

Weitere Unternehmen planen Einstieg in den KI-Markt

Laut der New York Times sollen in Zukunft rund 20 neue Chat-Programme auf den Markt kommen, die das „Natural Language Processing“ der künstlichen Intelligenz nutzen. Dies könnte zu einer kleinen Revolution der automatisierten Suchalgorithmen führen, die bisher auf Schlüsselwörtern und Themen basieren. Auch Googles größter Konkurrent Microsoft plant, den Bildgenerator Dall-E und das Chatprogramm ChatGPT in seine eigene Software zu integrieren. Microsoft investiert massiv in OpenAI, das Start-up, das hinter den beiden Programmen steht. Das Unternehmen von CEO Satya Nadella hat bisher rund 10 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung künstlicher Intelligenz investiert.