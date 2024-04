In einem aktuellen Text nimmt der AfD-Politiker Jurij Kofner die deutsch-amerikanischen Beziehungen unter die Lupe. Diese oft als antiamerikanische Verschwörungstheorie abgetane Sichtweise findet empirische Belege in einer Reihe von Bereichen wie Verteidigung, Sicherheit, Wirtschaft und Kultur. Besonders hervorgehoben wird die militärische Präsenz der USA in Deutschland mit über 35.200 stationierten US-Soldaten und rund 40 militärischen Einrichtungen, einschließlich der Koordination tödlicher Drohnenangriffe von deutschem Boden aus. Diese militärische Dominanz spiegelt sich auch in der Abhängigkeit Deutschlands von US-Rüstungsgütern wider, wie der Kauf von F-35A-Kampfflugzeugen für 8,3 Milliarden Euro zeigt.

Werbung

Abhängigkeit auf vielen Ebenen

Auch wirtschaftlich steht Deutschland unter dem Einfluss der USA, so die Analyse, mit einem erheblichen Abfluss von Direktinvestitionen in die USA und einer Dominanz amerikanischer Investmentfonds in der deutschen Wirtschaft. Die Analyse weist darauf hin, dass 65 Prozent der DAX-Unternehmen im Besitz von US-Fonds sind. Zudem sind Schlüsselakteure der deutschen Wirtschaft häufig in transatlantische Netzwerke eingebunden. Auch die digitale Abhängigkeit von US-Technologien, die Speicherung sensibler Daten auf amerikanischen Cloud-Diensten und die Dominanz amerikanischer Medien und Kultur in Deutschland werden als Belege für den Einfluss angeführt. Verschärft wird die Situation durch die Rolle Deutschlands in der Ukrainekrise und die damit verbundenen wirtschaftlichen Belastungen.

Deutschland zahlt und leidet erheblich unter den Sanktionen und dem Energieembargo gegen Russland, was zu einer Abhängigkeit von teurerem amerikanischem Flüssiggas führt. Diese Entwicklungen sowie die mutmaßliche Beteiligung der USA an der Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline stellen die Souveränität und wirtschaftliche Stabilität Deutschlands weiter in Frage. Diese umfassende Analyse wirft ein Licht auf die komplexen und oft verborgenen Abhängigkeiten, die die deutsch-amerikanischen Beziehungen prägen.