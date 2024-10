Kärntner Abwehrkämpferbund trauert um Fritz Schretter

Klagenfurt. – Der langjährige Kärntner Landtagsabgeordnete und ehemalige Obmann des Kärntner Abwehrkämpferbundes (KAB), Fritz Schretter, ist am 13. Oktober im Alter von 84 Jahren verstorben. Der ehemalige FPÖ-Politiker prägte die politische Landschaft Kärntens und setzte sich maßgeblich für die Traditionspflege und die Vermittlung der Kärntner Geschichte ein.

Engagement für Kärnten und die Volksgruppen

Schretter stammte aus einer Kaufmannsfamilie. Nach seiner Ausbildung trat er in die Gendarmerie ein, wo er bis zu seiner Pensionierung in der Verkehrsabteilung tätig war. Seine politische Laufbahn begann er als Obmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Jugend und wurde später Vizebürgermeister der Gemeinde Tainach. Zwischen 1984 und 1999 gehörte er drei Legislaturperioden dem Kärntner Landtag an, wo er sich besonders für die Anliegen der Volksgruppen einsetzte. Sein Sohn Jörg bezeichnet ihn als „Fels in der Brandung“ und betont, dass „die Handschlagqualität für ihn immer von größter Bedeutung war. Wenn er etwas versprochen hat, dann hat er es auch gehalten“.

Im Jahr 2000 übernahm Schretter die Leitung des Kärntner Abwehrkämpferbundes, was für ihn eine besondere Herzensangelegenheit war. „Im KAB hat unser Vater seine Lebensaufgabe gefunden“, so sein Sohn. Unter Schretters Führung wurde die Geschichte des Kärntner Abwehrkampfes weiter gewürdigt und hochgehalten. Für seine Verdienste wurde Schretter mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Kärnten ausgezeichnet und erhielt 2019 das Recht, das Kärntner Landeswappen für den KAB zu führen.

Trauer um einen Kämpfer für Kärnten

Die FPÖ Kärnten zeigt sich tief betroffen über das Ableben von Fritz Schretter. „Fritz Schretter war die Traditions- und Heimatpflege immer ein besonderes Anliegen. Er hat sich als Abgeordneter zum Landtag und später als Obmann des Kärntner Abwehrkämpferbundes immer dafür eingesetzt, dass die Bedeutung des Kärntner Abwehrkampfes gewürdigt und hochgehalten wird“, würdigt Kärntens FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer den Verstorbenen, dem die Weitergabe des historischen Wissens an die Jugend ein besonderes Anliegen war. „Das tiefe Mitgefühl der FPÖ Kärnten und unsere Anteilnahme gelten in dieser schweren Zeit allen Angehörigen. Ruhe in Frieden Fritz!“

Die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung besteht am Samstag, 19. Oktober, ab 9 Uhr in der Probsteikirche Tainach. Der Begräbnisgottesdienst beginnt um 13.30 Uhr.