„Deutscher Abschaum“ – Polnischer Abgeordneter sorgt mit Entgleisung für Eklat

Ein polnischer Abgeordneter hat mit massiven Beleidigungen gegenüber Deutschen für Empörung gesorgt. In einer Online-Debatte bezeichnete er sie als „Abschaum“ und sagte, dass ihnen kein eigener Staat zustehe.

Der polnische Abgeordnete Matecki (am Rednerpult) ist zudem der Meinung, dass jemand, der Freundschaft mit einem Deutschen sucht, entweder Agent oder Idiot sein müsse.

Warschau/Berlin. – In den vergangenen Tagen hat ein Streit auf der Kurznachrichtenplattform X für politische Verstimmungen zwischen Polen und Deutschland gesorgt. Auslöser war ein Beitrag des deutschen Nutzers „Maximilian Bieber“, der eine historische Karte des ehemaligen Deutschen Kaiserreichs teilte und dazu schrieb: „Die Idealform von Polen.“ Dieser Beitrag erreichte in weiterer Folge auch polnische X-Nutzer, die sich offen und deutlich darüber empörten – teilweise mit verbalen Entgleisungen.

„Ein Deutscher wird immer ein Feind sein“

Der polnische Autor Radosław Patlewicz etwa griff Biebers Beitrag auf und kommentierte: „Maximilian Bieber, Mitglied der Jugendorganisation der CDU/CSU (Verbündete der PO im Europäischen Parlament), behauptet, dass die idealen Grenzen Polens so aussehen.“ Kurz darauf reagierte der nationalkonservative Politiker Dariusz Matecki, Abgeordneter der PiS-Partei, mit einer Wortwahl, die eine Welle der Empörung entfachte.

In seinem Beitrag schrieb Matecki als Antwort auf Biebers geteilte Karte: „Der Deutsche wird immer ein Feind bleiben. Deshalb sind sowohl die AfD als auch CDU und SPD Feinde. Das wird sich nie ändern. Wer Freundschaft mit einem Deutschen sucht, muss entweder Agent sein oder ein Idiot.“ Die drastischen Worte des Parlamentariers sorgten für scharfe Reaktionen. Besonders brisant ist, dass Matecki Mitglied des polnischen Sejm, also des nationalen Parlaments, ist.

Ein X-Nutzer mit dem Pseudonym „Resolut“ antwortete Matecki darauf und schrieb: „Was wäre ‚Polen‘ ohne Deutschland? Halten Sie den Mund, Sie Landräuber, und seien Sie froh, dass die oben genannten Parteien derzeit die Mehrheit stellen. Es gibt keine unverschämtere europäische Nation als Ihre – und irgendwann wird Ihnen das gewaltig auf die Füße fallen.“

Daraufhin legte Matecki nach und verschärfte den Ton weiter. „‚Was wäre Polen ohne Deutschland?‘ – fragt irgendein deutscher Abschaum. Und so ist dieses Volk. Nach zwei Weltkriegen hätten die Deutschen niemals einen eigenen Staat haben dürfen.“

AfD-Politiker Maximilian Krah reagiert

Auch in Deutschland blieben die Äußerungen des PiS-Abgeordneten nicht unbemerkt. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah schrieb dazu: „Das schreibt ein Mitglied des Sejm, des polnischen Parlaments. Irgendwie laufen die deutsch-polnischen Beziehungen gerade in die Irre, und nein, das geht nicht von Deutschland aus!“