Das Trugbild der Gleichheit: Für eine politische Anthropologie

Das politische Ergebnis ist eindeutig. Das Konzept eines starken, interventionistischen Staates, der auch vor Zwangsmaßnahmen und Eingriffen in die Freiheit nicht zurückschreckt, um Bildung für alle zu gewährleisten, macht die Gleichheit zu einem der beiden Grundpfeiler seines Denkens. Auf diese Weise wird die Gleichheit zu einem politischen Horizont, der sogar als anthropologische Realität dargestellt wird, obwohl dieser Horizont nur eine Fata Morgana ist.

Werbung

Eine Fata Morgana

Das Lob der Gleichheit führt zu Ressentiments gegenüber dem Erbe und der Weitergabe. Im Namen der Gleichheit findet eine Nivellierung nach unten statt. „Es ist ein Unternehmen der Vernichtung der alten Privilegierten durch die neuen“, schrieb Renaud Camus. In unseren Gesellschaften kommt die Forderung nach Gleichheit von oben, von den neuen Eliten, vom Kleinbürgertum. Es gibt also einen Willen zur Mittelmäßigkeit, denn die Gleichheit ist nur eine Gleichheit in der Masse; die rigorose Gleichheit wird nur in der Perspektive unterstützt, in der die neue Elite, dieser kleine Ersatz, wie Camus zeigt, die maximale Ungleichheit zwischen sich und der Macht zulässt. Camus erklärt dies in seinen Schriften sehr gut: „Le Petit Remplacement, c'est le changement de culture. Der große Austausch ist die Veränderung der Zivilisation. Der kleine Austausch ist die Veränderung der Bedeutung. Der Große Austausch ist der Austausch des Blutes. Der Große Austausch ist nur möglich durch den Kleinen Austausch“.

Diese neue Elite ist bürgerlich, linksliberal und von Sartre, Derrida, Foucault und anderen geprägt. Ihr Denken basiert auf der Aufklärung. Es gibt ein Kontinuum zwischen dem Terror, den marxistischen Revolutionen, 1917 in den Schlagzeilen, dann die Philosophen Sartre, Foucault, Derrida, der zu seiner Zeit den Kommunismus unterstützt hat. Diese Philosophen haben die Ideen weiterentwickelt. Sie haben das Denken durch eine größere philosophische Konstruktion vorangetrieben, sie haben es vollendet. Sartre, Denker des Existentialismus, („Die Existenz geht dem Wesen voraus“), behauptet, dass die Individuen frei sind, ihr eigenes Wesen und ihre eigene Identität durch ihre Entscheidungen und Handlungen zu schaffen, es gibt keinen Determinismus.

Der Mensch als Produkt

Der Mensch wird nicht erschaffen, sondern erschafft sich selbst durch seine subjektive Aktivität. „Der Mensch existiert zuerst, begegnet sich, erscheint in der Welt und […] definiert sich danach“, wie Sartre schrieb. Das ist die Herrschaft des Subjektivismus. Es gibt keine Objektivität mehr, weil es kein Sein mehr gibt, sondern eine Existenz, die es erlaubt, sich sein eigenes, im Grunde individuelles Sein zu schaffen. Auf diese Weise propagieren die Intellektuellen Gleichheit und Freiheit als die beiden einzigen Kardinalwerte, als die beiden großen Ideen des Jahrhunderts, die zugleich Voraussetzung und Horizont sind.

Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren, und schließlich werden alle gleich geboren, ohne Unterschied, mit einer körperlosen Freiheit ausgestattet. Diese Gleichheit legt erstens nahe, für sie und gegen alles, was ihr entgegensteht, zu kämpfen; daher der Angriff als „Rassismus“. Zweitens lässt sich diese körperlose Freiheit in der Verneinung elementarer Realitäten wie des Geschlechts oder in der extremen Verteidigung der Bewegungsfreiheit, die eher eine Einrichtungsfreiheit ist, zusammenfassen; gegen diese „Freiheit“ zu verstoßen, ist ein Angriff als „Faschismus“, der einfach als das Gegenteil von Freiheit angesehen wird.

Wir verstehen also, warum die Linke die Hausbesetzer verteidigt, vor allem wenn sie aus dem globalen Süden kommen; sie sind sogar gleicher als wir Europäer. Sie besetzen nicht nur ein Haus, in das sie nicht eingeladen sind, sie besetzen Europa.

Werbung

Diktatur des Subjektivismus

Nur wenn wir die Quelle dieser beiden Ersetzungen bekämpfen, das heißt wenn wir uns gegen ihre Vorstellung von Freiheit und Gleichheit stellen, können wir auf dieses Problem reagieren, indem wir dieses viel zu enge politische Spektrum verschieben. Es ist die Etikettierung als „rechtsextrem“ durch die liberale Linke gegenüber denjenigen, die die Quelle dieser anthropologischen Veränderung bekämpfen.

Indem wir uns sowohl mit positiven Worten als auch mit negativen Bezeichnungen darstellen, gehen wir in die falsche Richtung. Wir verschwenden oft Zeit damit, uns zu „rechtfertigen“. Unser politisches Ziel ist es, eine immer kohärentere und klarere Denkweise zu entwickeln. Wir müssen auch die Tatsache unterstützen, dass die Rechten coole, sozial integrierte Leute sind, die jeder kennt und schätzt.

Wir müssen Prinzipien entwickeln, um gleichzeitig diese eigentlich negativen Vorstellungen zu bekämpfen und ein positives Bild unseres politischen Kampfes zu vermitteln. Die Junge Alternative, die Jugendbewegung der AfD, hat den richtigen Weg gefunden. Extremismus abzulehnen, ohne an Radikalität zu verlieren. Wir sind die Opposition zu ihrer Welt, wir glauben nicht an die Zukunft, sondern wollen sie gestalten; wir sind eine junge und dynamische Opposition, die eine ganze Zukunft vor sich hat, um ein schlüssiges Gegenmodell aufzubauen. Wir müssen aufbauen, „angreifen, zubeißen und gut vorbereitet sein“ (Kubitschek). Wir müssen eine Alternative aufzeigen, und dabei stehen wir für Millionen von Menschen. Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass nicht die Feiglinge, die angesichts unseres Erfolges muhen, intrigieren und alle ihre roten Fahnen schwenken, uns in unserem Vorhaben bremsen dürfen.

Zur Person:

Matisse Royer, Jahrgang 2001, studiert Medizin in Südfrankreich und engagiert sich für soziale und politische Belange auf Korsika, in der Bretagne und darüber hinaus in ganz Europa.