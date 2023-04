„Bündnis Deutschland“: Vorstandsmitglied tritt zurück

Die Kleinstpartei Bündnis Deutschland verliert ein Vorstandsmitglied. Ein Rückschlag für die noch junge Partei, die sich erst vor kurzem gegründet hat. In einem internen Rundschreiben an die Mitglieder, das FREILICH vorliegt, kündigt Vorstandsmitglied Dr. Ellen Walther-Klaus ihren Rücktritt und Austritt an. Die Vorwürfe sind stark. So fehle es, so Walther-Klaus, an Fairness im internen Umgang. „Es ist mir nicht möglich, mit Menschen zusammen zu arbeiten, die so fern von allen Regeln der Fairness sind [...]“, schreibt sie in dem Rundbrief. Außerdem berichtet Walther-Klaus von Telegram-Gruppen, die für die AfD und den Thüringer Landespolitiker Björn Höcke werben würden.

Werbung für Höcke?

Auf der Internetseite der Partei wird Walther-Klaus nicht mehr als Mitglied des Bundesvorstands geführt. Ein Parteimitglied berichtete FREILICH von Bestrebungen einiger Gruppen, Walther-Klaus zu stürzen. Es habe bereits auf dem letzten Bundesparteitag den Versuch gegeben, sie aus dem Vorstand abwählen zu lassen.

Bündnis Deutschland Konservative ist eine deutsche Kleinstpartei, die im November 2022 aus einer Sammlungsbewegung hervorgegangen ist. Bundesvorsitzender ist der ehemalige Freie-Wähler-Politiker Steffen Große. Die im liberal-konservativen Milieu verorteten Akteure wollen nach eigenen Angaben die Lücke in der bürgerlichen Mitte schließen. Sie grenzen sich von der Union und der AfD ab. Walther-Klaus war Gründungsmitglied der Partei Bündnis Deutschland im November 2022. Sie war stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei und seit Februar 2023 stellvertretende Landesvorsitzende in Bayern. Zuvor war sie in der CSU aktiv.