Schießerei in München: Großeinsatz am Jahrestag des Olympia-Attentats

Am Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972 kommt es in München in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums zu einer Schießerei. Die Polizei ist im Großeinsatz.

München. – Am heutigen Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972 ist es nach ersten Medienberichten in München zu einer Schießerei gekommen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ereigneten sich die Schüsse in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums am Karolinenplatz. Zuvor war berichtet worden, dass die Schüsse auch in der Nähe des israelischen Generalkonsulats gefallen seien.

Werbung

Die Polizei bestätigte einen Großeinsatz im Bereich Briennerstraße und Karolinenplatz. Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz und die Beamten riefen die Bevölkerung auf, das betroffene Gebiet weiträumig zu meiden. Nach ersten Informationen der Bild-Zeitung soll es mindestens einen Verletzten geben.

Schüsse durch Polizei – Verdächtiger getroffen

Gegen 10 Uhr meldete die Polizei, dass es am Karolinenplatz zu Schussabgaben von Einsatzkräften auf eine verdächtige Person gekommen sei. Diese Person wurde getroffen. Ein Video des Journalisten Ronen Steinke dokumentiert die Situation und zeigt zahlreiche Schüsse.

Der heutige Vorfall fällt auf den Jahrestag des verheerenden Olympia-Attentats, bei dem palästinensische Terroristen 1972 in München elf israelische Sportler als Geiseln nahmen und ermordeten. Der Zusammenhang mit diesem historischen Ereignis und die genauen Hintergründe der heutigen Schüsse werden laut Bild-Zeitung noch von den Ermittlern geprüft.