Nach AfD-Erfolgen: Urlauber wollen Ostsee boykottieren

Diskussionen in den Sozialen Medien zeigen, dass Urlauber zunehmend auf die Nordsee ausweichen und die Ostsee boykottieren wollen, weil sie sich in Gebieten mit einem hohen Anteil an AfD-Wählern unwohl fühlen.

Nord- und Ostsee sind beliebte Urlaubsziele für viele Touristen. In jüngster Zeit ziehen Urlauber jedoch zunehmend die Nordsee der Ostsee vor, wie unter anderem aus Kommentaren in Sozialen Medien hervorgeht. Das berichtet die Nachrichtenplattform moin. In den Diskussionen in den Sozialen Medien wird auch der Grund für diese Entwicklung genannt: das Erstarken der AfD.

Politische Ausrichtung beeinflusst Reisewahl

Wie Diskussionen in Sozialen Medien zeigen, fühlen sich Urlauber in Regionen unwohl, in denen die AfD mehr als 30 Prozent der Stimmen erhält. Eine Frau, die mit einem schwarzen Mann verheiratet ist, beschreibt ihre Erfahrungen an der Ostsee wie folgt: „Rügen, Usedom, Mecklenburgische Seenplatte, alles wunderschön. Leider sind mein Mann und ich aufgefallen, wie bunte Hunde und haben uns sehr unwohl gefühlt.“

Ein weiteres Beispiel für eine unbefriedigende Erfahrung stammt von Reisenden, die in einem Ferienhaus in Mecklenburg-Vorpommern wohnten. „Wir haben in einem Ferienhaus mitten in einem Dorf nahe Anklam (MV) gewohnt. Zunächst wurden wir wegen unseres West-Autokennzeichens gemieden, doch später kamen wir mit den Einheimischen ins Gespräch und bekamen dabei auch einen Einblick in die Sorgen der Menschen im Osten“, zitiert moin die Frau.

„Der Anteil der AfD-Wähler ist mir einfach zu hoch. Ich weiß, dass es auch dort viele Menschen gibt, die anders denken. Aber ich habe das so für mich entschieden“, sagt eine alleinreisende Frau, die die Ostseeregion liebt, sich aber nicht mehr sicher fühlt.

Urlaubsboykott aufgrund politischen Klimas

Männer, wie ein St. Pauli-Fan, berichten ebenfalls von Unwohlsein: „Wir machen keinen Urlaub mehr im Osten. Beim letzten Mal habe ich mich sehr unwohl gefühlt.“

Trotz vieler positiver Erfahrungen ziehen viele Urlauber, auch wenn sie selbst keine negativen Erfahrungen gemacht haben, aufgrund des wachsenden Einflusses der AfD eine klare Grenze und boykottieren Ostdeutschland. Die Statistik zeigt, dass die Ostsee im Jahr 2023 beliebter war als die Nordsee. Nun bleibt abzuwarten, ob es sich bei den Erfahrungen in den Sozialen Medien nur um Einzelbeobachtungen handelt oder ob sich eine Trendwende tatsächlich bald auch in den Zahlen widerspiegelt.