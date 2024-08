Messerattacke in Aschaffenburg: Afghane verletzt zwei Landsleute mit Messer

Nach einer Messerstecherei in Aschaffenburg wurden zwei Männer verletzt. Der Täter, ein 26-jähriger Afghane, wurde kurz nach der Tat festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Aschaffenburg. – Bei einer Messerstecherei in Aschaffenburg sind zwei Männer verletzt worden. Ein 26-jähriger Afghane soll am Freitag zwei ihm bekannte Landsleute mit einem Messer angegriffen haben. Die Opfer erlitten Verletzungen an den Armen und im Gesicht, konnten das Krankenhaus aber noch am selben Tag wieder verlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Afghane soll Landsleute verletzt haben

Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen. Die Fahndung verlief erfolgreich, da der Mann aufgrund seiner auffälligen Kleidung, einem Kaftan, leicht identifiziert werden konnte. Gegen den Tatverdächtigen wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.

Erste Ermittlungen deuten auf eine persönliche Vorgeschichte der Beteiligten hin. Die genauen Hintergründe der Tat und das Motiv des Täters sind jedoch noch unklar.