Macheten-Männer warten und fordern Entschuldigung: 24-Jähriger am Bahnhof überfallen

Am Moerser Bahnhof wurde ein 24-jähriger Mann bei einem brutalen Raubüberfall schwer verletzt, als mehrere bewaffnete Täter ihn attackierten und beraubten. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen, die Polizei ermittelt.

Am Bahnhof warteten mehrere Personen auf den 24-Jährigen, die Situation eskalierte.

Moers. – Bei einem brutalen Raubüberfall am Moerser Bahnhof in Nordrhein-Westfalen ist am Samstagnachmittag ein 24-jähriger Mann aus Remscheid schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der junge Mann zuvor mit einem Bekannten über einen Messenger-Dienst verabredet, um eine offene Geldschuld zu klären. Dabei sei es zu einer Beleidigung gekommen, die die Situation eskalieren ließ.

Als der Remscheider am Bahnhof eintraf, wurde er von drei Personen erwartet. Die mit einer Machete, einem Messer und einem Schlagstock bewaffneten Männer verlangten von ihm eine Entschuldigung. Als der 24-Jährige sich weigerte, schlug ihm einer der Täter mit dem Knüppel gegen das Bein. Kurz darauf kamen drei weitere Personen hinzu, die sich ebenfalls an dem Angriff beteiligten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde dem Opfer eine Bauchtasche mit Bargeld und Ausweispapieren entrissen.

Zwei Verdächtige festgenommen

Zeugen alarmierten die Polizei, die mit Blaulicht und Martinshorn am Tatort eintraf. Die Täter ließen daraufhin von dem 24-Jährigen ab und flüchteten in verschiedene Richtungen. Einer der Angreifer warf eine Machete in ein Gebüsch.

Die Polizei konnte noch in Tatortnähe einen 20-jährigen Mann aus Moers festnehmen, der zuvor einen Schlagstock auf das Dach einer Apotheke geworfen hatte. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde wenig später in der Nähe der Polizeiwache Süd festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.