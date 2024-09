Linke Hasswelle gegen AfD-Abgeordnete und ihr Baby nach Foto im Landtag

Düsseldorf. – Die nordrhein-westfälische AfD-Landtagsabgeordnete Enxhi Seli-Zacharias ist seit kurzem frischgebackene Mutter und zeigte sich dementsprechend sichtlich glücklich und stolz mit ihrem Baby im Landtag, wie ein Foto zeigt, das ihr Parteikollege Sven Tritschler am Donnerstag auf X teilte. Doch innerhalb weniger Stunden brach eine Welle von Beschimpfungen seitens Linker über Seli-Zacharias und ihr Baby herein.

„In den Bauch remigrieren“

Der ursprüngliche Beitrag von Tritschler hatte nur sehr wenige Reaktionen ausgelöst. Noch am selben Tag wurde das Bild von Seli-Zacharias und ihrem Baby jedoch auch von dem Profil AfD-News geteilt, das über 12.000 Follower hat und regelmäßig über Neuigkeiten rund um die AfD berichtet. Unter diesem Beitrag sind bisher über 200 Kommentare zu finden. Viele Nutzer beglückwünschen darin die frischgebackene Mutter, viele Nutzer äußern sich aber auch stark beleidigend.

„In den Bauch remigrieren“ ist dort etwa zu lesen oder „Das arme Kind. Hoffentlich kann es sich so schnell wie möglich vor der braunblauen Indoktrination schützen.“ Andere Nutzer meinen, dass das Jugendamt einschreiten sollte: „Ach du scheiße! Warum schreitet das Jugendamt nicht ein und entfernt das Kind aus diesem toxischen Umfeld? Was soll aus dem Kind werden, wenn es bei solchen Eltern aufwächst? Von Kindesbeinen an diesem kranken Gedankengut ausgesetzt, was für ein Elend.“

Am Freitag reagierte dann Seli-Zacharias selbst auf X. „Ihr könnt mir glauben, dass es mich peripher tangiert, wenn diese binären, emotional schwer gestörten Menschen – auf der Suche nach dem Sinn im Leben – und sich in einer Beziehung mit einem Flugzeug wiederfinden, mich beleidigen“, schreibt sie. „Das Gute ist doch: Sie reproduzieren sich NICHT!“

„Linke können nur Hass und Hetze“

Es sei trotzdem „extrem krank was diese geisteskranken und bösartigen Individuen da absondern“, schreibt ein Nutzer unter Seli-Zacharias Beitrag. Und auch die frauenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag meldete sich zu Wort. „Widerwärtiges, linkes Gesindel, das nur eines kann: Hass und Hetze. Im wahren Leben armselige Würstchen, stark nur online oder vermummt in einer Gruppe. Ich würde ja sagen, dass mich diese Form der Verachtung schockiert, aber das tut es nicht. Linke hassen Familien in ihrer natürlichen Form“, schreibt sie auf X.