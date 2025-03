Karnevalsbesucher will Deutschlandfahne runterreißen: „Steht für Rechtsradikalität“

In Deutschland gibt es immer noch viele Bürger, die gerne und stolz ihre Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold präsentieren, offenbar auch im Karneval. In Köln sorgte das für Ärger.

Köln. – In vielen europäischen Städten haben die Menschen in den vergangenen Tagen wieder an Karnevals- und Faschingsumzügen teilgenommen, ausgelassen gefeiert und dabei ihre Kostüme zur Schau gestellt – so auch in Köln. Dort soll es aber auch zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen sein, wie ein viral gegangenes Video auf X zeigt. Der Auslöser? Eine Deutschlandfahne.

Schwarz-Rot-Gold gleich rechtsradikal?

In einem etwa 20 Sekunden langen Video, das eine Menschenmenge in den Straßen von Köln zeigen soll, ist in der Menge eine einzelne Deutschlandfahne zu sehen, die von ihrem Besitzer hochgehalten und geschwenkt wird. Kurz darauf kommt es zu einem Handgemenge. Ein anderer Karnevalsbesucher will die Fahne herunterreißen und scheint sichtlich erbost über die Farben Schwarz-Rot-Gold zu sein.

Ein weiterer Clip zu dieser Szene, der noch mehr Kontext zeigt, macht deutlich, welches Problem der aufgebrachte Karnevalsbesucher mit der Deutschlandfahne hat. „Das ist nicht in Ordnung. (...) Das Problem ist, die Deutschlandflagge mittlerweile in der heutigen Zeit verbinde ich mit Rechtsradikalität und einfach mit ein bisschen zu viel Nationalstolz. Das können wir nicht vertreten (...) gerade in der politischen Zeit.“

In den sozialen Medien haben die Clips jedenfalls zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Ein Nutzer wirft dem Kritiker der Deutschlandfahne vor, von den Medien „hirngewaschen“ worden zu sein: Eigentlich kann er einem Leid tun. Es ist nicht seine Meinung – und er merkt es nicht einmal.“