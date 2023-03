Geldwäsche-Anklage gegen Querdenken-Gründer Ballweg fallengelassen

Querdenken-Gründer Michael Ballweg bei einer Veranstaltung in Ulm

Querdenken-Gründer Michael Ballweg bei einer Veranstaltung in Ulm

Stuttgart. - Dass die Stuttgarter Staatsanwaltschaft Anklage gegen Querdenken-Gründer Michael Ballweg erhoben hat, war erst am Montag bekannt geworden. Nun wurde bestätigt: Alle Geldwäsche-Vorwürfe gegen Ballweg wurden im Zuge der Anklageerhebung fallen gelassen. Wie Achtung, Reichelt! berichtet, heißt es in dem Einstellungsschreiben der Staatsanwaltschaft: „Hinsichtlich der vorgenannten Tatvorwürfe wird das Verfahren gem. §170 Abs. 2 StPO eingestellt, da im Rahmen der Ermittlungen nicht der Nachweis erbracht werden konnte, dass die vom Beschuldigten ein- und ausgezahlten Barbeträge […] tatsächlich aus Geldern, die aus der dem Beschuldigten vorgeworfenen versuchten Betrugstat erlangt wurden, stammt, da der Beschuldigte im fraglichen Zeitraum auch über größere Bargeldsummen aus anderen Quellen verfügte.“

Ballweg zeigt sich erfreut

Welche konkreten Vorwürfe die Staatsanwaltschaft erheben wird, ist nun erst recht unklar. Rechtsanwalt Ralf Ludwig gegenüber EpochTimes: „Die Staatsanwaltschaft arbeitet sehr langsam und informiert die Verteidigung insgesamt sehr schlecht über die Vorgänge. Wir werden sehr, sehr stiefmütterlich behandelt durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart.“ Dass Ballweg und seinen Anwälten bisher nur die Anklage, aber nichts über den Grund der Anklage bekannt ist, sei das Ergebnis einer besonderen zeitlichen Konstellation: „Anders als üblich hat die Verteidigung nicht durch Zustellung der Klage, sondern vorab im Zusammenhang mit der Absage einer bevorstehenden Haftprüfung von der Klageerhebung erfahren“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber Achtung, Reichelt!.

Michael Ballweg wurde von einem anderen Mitglied des Juristenteams telefonisch über die Einstellung der Geldwäsche-Ermittlungen informiert. Laut Rechtsanwalt Ralf Ludwig kommentierte Ballweg die Wende mit den Worten: „Ich freue mich. Es zeigt sich, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt“. Ludwig selbst sieht zudem gravierende formale Mängel im bisherigen Verfahren. Im Gespräch mit EpochTimes sieht er sogar die Möglichkeit einer Entschädigung wegen der unrechtmäßigen Untersuchungshaft. Seit neun Monaten sitzt Michael Ballweg in Untersuchungshaft. In zahlreichen öffentlichen Stellungnahmen haben seine Anwälte immer wieder auf Unstimmigkeiten in den Ermittlungen hingewiesen und unterstrichen, dass die Anschuldigungen gegen Ballweg aus ihrer Sicht konstruiert sind.