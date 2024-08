Für 250.000 Euro: Stuttgart stellt Sonnenschirme auf, damit sie die Straße beschatten

Die Stadt Stuttgart hat 250.000 Euro in Hitzeschutzmaßnahmen investiert und an acht Plätzen Sonnenschirme und Sitzgelegenheiten aufgestellt, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Einige der Schirme spenden jedoch Schatten an wenig genutzten Plätzen, was bei der Bevölkerung auf Verwunderung stößt.