Düsseldorf: Stecken Klimaaktivisten hinter Antifa-Farbanschlag auf Verbindungshaus?

In der vergangenen Woche kam es in Düsseldorf zu einem Farbanschlag auf ein Verbindungshaus. Die Verbindung vermutet die Täter bei Ende Gelände und der Interventionistischen Linken und bittet um Hinweise.

Düsseldorf. – In Düsseldorf wurde in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli ein Farbanschlag auf das Verbindungshaus der Alten Halleschen Burschenschaft Rhenania-Salingia zu Düsseldorf verübt. Die Verbindung hat das Video, das die Tat zeigt, auf X geteilt. Ursprünglich war das Video auf der Instagram-Seite des Düsseldorfer Ablegers der Gruppe Ende Gelände veröffentlicht worden. Aufgrund dieser Tatsache und der am Tatort aufgefundenen Aufkleber vermuten die Burschenschafter die Täter im Umfeld von Ende Gelände Düsseldorf und der Interventionistischen Linken.

Werbung

Verbindungen zwischen Antifa und Klimaextremisten?

In der Beschreibung unter dem Video, das Ende Gelände Düsseldorf vor vier Tagen auf seiner Seite geteilt hat, steht ganz oben, dass es sich um eine anonyme Einsendung handelt. Weiter heißt es: „Heute Nacht haben Antifaschist:innen das Haus der Rhenania Salingia besucht. Die Burschenschaft hatte vor einigen Wochen einen Vortrag des ultra-rechten Anwaltes Björn Clemens bei sich stattfinden lassen, sogar mit einem ganz besonderen Stargast (...)“.

Mit dem „Stargast“ ist Matthias Helferich gemeint. Für Anhänger der Antifa war das Grund genug, das Verbindungshaus anzugreifen. Weiter heißt es im Text: „Wir müssen es als Antifaschist:innen schaffen, ihnen ihre Räume zu nehmen, es ihnen unbequem zu machen und ihnen sogar das Recht verweigern sich Zuhause sicher zu fühlen! Als kleine Erinnerung daran, dass sie keinen Schutz, nicht einmal im eigenen Haus finden können und sie froh sein können, dass es diesmal nur die Hauswand erwischt hat, wurden symbolisch zwei Pflastersteine mit 'AFA' und '161' vor der Tür platziert.“ Die Verbindung hat bis zum jetzigen Zeitpunkt schon ein paar vereinzelte Hinweise erhalten, bittet aber auf X darum, dass sich noch weitere Zeugen melden mögen.