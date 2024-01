Bauernproteste: Wie eine Karte den Protest kanalisiert

In Deutschland hat am Montagmorgen eine groß angelegte Aktionswoche des Bauernverbandes gegen die geplanten Subventionskürzungen begonnen. Eine Protestkarte zeigt, wann und wo in Deutschland Bauernproteste stattfinden.

Berlin. – In Deutschland hat am Montagmorgen eine groß angelegte Aktionswoche des Bauernverbandes begonnen. Auslöser der Proteste sind Pläne, Subventionen für die Branche zu streichen. Die deutsche Ampelregierung wollte damit unter anderem große Löcher im Haushalt stopfen. Dabei ging es vor allem um Vergünstigungen für die Branche beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer. Allein dies hätte zu Mehreinnahmen von 440 Millionen Euro führen sollen. Doch der Widerstand dagegen war bereits im Dezember so groß, dass die Regierung die Maßnahmen teilweise zurücknahm. So soll die Kfz-Steuerbefreiung nun erhalten bleiben. Der Abbau der Steuervergünstigung für Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten erfolgen. Das reicht den Landwirten aber nicht, weshalb sie an der Aktionswoche unter Federführung des Bauernverbandes festhalten.

Ganz Deutschland von Protesten betroffen

Neben Kundgebungen und Demonstrationen wird es die ganze Woche über Straßen- und Autobahnblockaden, langsam fahrende Traktorkolonnen und Autokorsos geben. Eine detaillierte Karte zeigt, wann und wo die Proteste stattfinden. Die meisten Proteste sind laut Karte für den heutigen Montag geplant. Außerdem gibt die Junge Freiheit einen Überblick über die zentralen Proteste. So plant der Bayerische Bauernverband (BBV) zusammen mit dem Verein „Land schafft Verbindung“ (LSV) drei Großdemonstrationen, die sich über die ganze Woche verteilen. Auch in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg finden zahlreiche Proteste statt.

In Baden-Württemberg sind am Montag mehrere Sternfahrten mit anschließenden Kundgebungen geplant. Der Landesbauernverband Baden-Württemberg kündigt zudem spontane Fahrten im Alb-Donau-Kreis an. Vor der Stadthalle in Ellwangen können sich Landwirte ab 10.15 Uhr mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) treffen, wie die JF berichtet.

Autobahnauffahrten in Sachsen nicht nutzbar

Auch in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Brandenburg und Berlin finden in dieser Woche an mehreren Tagen Proteste statt. In Mecklenburg-Vorpommern sind neben Straßenblockaden auch Autokorsos der „Initiative Unternehmeraufstand MV“ geplant. In Sachsen waren am frühen Montagmorgen nach Polizeiangaben mehrere Autobahnauffahrten nicht nutzbar. Kundgebungen sind demnach auf den Autobahnen A4, A13, A14 und A17 geplant. In Thüringen ist unterdessen eine Kundgebung des Landesbauernverbandes vor dem Haus der Grünen in Erfurt geplant. Auch in Sachsen-Anhalt sind Sternfahrten angekündigt.