ARD-Faktencheck blamiert sich und muss mehrmals korrigiert werden

Berlin. – Am 21. September waren die bekannte Klimaaktivistin Luisa Neubauer von „Fridays For Future“ und der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) zu Gast bei Sandra Maischberger. Aus einem höflichen und sachlichen Austausch wurde schnell ein Kampf der Argumente und Gemüter. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete, sei Neubauer bald regelrecht in Rage geraten und erklärte, die CSU wolle „mit Klima-Rhetorik und Baum-Umarmungs-Akrobatik ein Bild verkaufen von einer Partei, die angeblich Heimat und Lebensgrundlagen schützen möchte und auf der anderen Seite genau das politisch weiter aufs Spiel setzt“. Als das Gespräch auf eine mögliche Stromlücke im Land kam, habe Blume darauf hingewiesen, dass Deutschland schon jetzt mehr Strom importiere als exportiere. Darauf habe Neubauer geantwortet: „Wir sind Nettoexporteur. Das sind wirklich Fake News, die Sie hier verbreiten. Wir sind Netto-Stromexporteur. Die Industrie läuft. Wir haben keine deutschlandweiten Knappheiten.“

„Sehr gespannt auf Faktencheck“

Auf den üblichen Faktencheck nach der Sendung freue sich die Aktivistin, berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger. „Ich bin sehr gespannt auf den Faktencheck zu dieser Sendung“, sagte Neubauer. In einer ersten Version des Faktenchecks, den die Redaktion nach der Sendung für ihre Internetseite erstellt hatte, war Neubauers Position bestätigt worden. Doch nach zahlreichen Hinweisen von Nutzern in den Sozialen Medien mussten die Maischberger-Redakteure in der vierten Version ihres Faktenchecks am Samstag schließlich einräumen: „Die Aussage von Luisa Neubauer in unserer Sendung vom 20.9.23 ‚Wir sind Netto-Stromexporteur‘ ist also nicht korrekt. Deutschland importiert nicht nur seit April 2023 mehr Strom, als es exportiert, sondern weist nun darüber hinaus auch von Januar bis September insgesamt für das Jahr 2023 einen Importüberschuss aus. Und das, nachdem Deutschland über Jahre – in der Tat bis 2022 – stabil einen Exportüberschuss aufweisen konnte. Es sind also keine ‚Fake News‘, sondern statistisch belegt, dass Deutschland derzeit mehr Strom importiert als exportiert.“

Kritik in Sozialen Medien

Auf X (früher Twitter) reagierten die Nutzer teilweise mit Unverständnis und Spott: „Wenn der Faktencheck wie gewöhnlich gar keiner ist. Wenn der überarbeitete Faktencheck noch einmal überarbeitet wird, wird es absurd. Rundfunkbeitrag 18,36 €, Korrektur übers Netz: Kostenlos“. Ein anderer Nutzer fragt, ob das nicht irgendwie peinlich sei, bedankt sich aber gleichzeitig für die Richtigstellung. „18 Mrd. Euro bekommt der #OERR und das Team #Maischberger performt beim Faktencheck schlechter als ein durchschnittlich begabter Realschüler“, kommentiert ein anderer Nutzer den Fehler. Kritik gibt es auch daran, dass Maischberger nicht schon während der Sendung widersprochen hat, sondern dass es überhaupt eines Faktenchecks bedurfte: „Dass es da überhaupt einen Faktencheck gebraucht hat und #Maischberger nicht schon während der Sendung widersprochen hat, zeigt wie niedrig dass Talk Show Niveau mittlerweile gesunken ist.“