FREILICH Nr. 25: „Die Zukunft des Geldes“ – Was bedeutet das für unsere Freiheit?

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft schreitet unaufhaltsam voran. Kaum ein Bereich kann sich dieser Entwicklung entziehen. Onlinebanking und Kartenzahlung gehören für viele Menschen längst zum Alltag. Es ist letztlich nur folgerichtig, dass die Digitalisierung auch unser Geldsystem erfasst. Der digitale Euro und andere digitale Zentralbankwährungen werden in den nächsten Jahren kommen. Viele Menschen befürchten deshalb eine Abschaffung des Bargeldes und eine Zunahme staatlicher Kontrolle.

Interview mit Markus Krall

Davor warnt auch der Finanzexperte Markus Krall. Im großen FREILICH-Interview spricht er über die aktuellen Entwicklungen des Finanzsystems, die Gefahren von digitalem Zentralbankgeld und warum wir uns seiner Meinung nach bereits mitten in einem Crash befinden.

Mit der Digitalisierung des Finanzsektors und der Diskussion um das Bargeld beschäftigen sich auch Julian Schernthaner in seiner Analyse „Die digitale Geld(r)evolution“ und Hendrik Hagedorn in seinem Wirtschaftsbeitrag in „Der digitale Euro und das große Spiel“.

Während digitales Zentralbankgeld noch in der Planung ist, erfreuen sich Kryptowährungen wie Bitcoin vor allem bei jüngeren Menschen bereits wachsender Beliebtheit. Kevin Dorow zeigt in seiner Reportage „To the Moon!“ die schillernde Welt der Kryptoszene.

Neue Wagenknecht-Partei, Hamas, Polen

Im Politikteil beschäftigt sich Benedikt Kaiser mit der neuen Partei der Ex-Linken Sahra Wagenknecht. Dabei analysiert der deutsche Politologe nicht nur die Brüche innerhalb der Linkspartei, sondern erklärt auch, was die Gründung der Wagenknecht-Partei für die AfD bedeutet.

Im Zuge des neu aufgeflammten Nahostkonflikts ist in Europa auch das Thema Islamismus wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Gert Bachmann wirft in seinem Beitrag „Der Nebel des Terrors“ einen Blick auf islamistische Strukturen in Österreich.

Marvin Mergard blickt in seinem Beitrag „Rechte Rebellion“ auf die vergangene Wahl in Polen und stellt die junge Rechtspartei Konfederacja vor, die sich anschickt, die konservativen PiS herauszufordern.

Pamplona, Preyer, Herr der Ringe und Susanne Dagen

Im Kulturteil der neuen FREILICH-Ausgabe finden sich ganz unterschiedliche Themen: Ein FREILICH-Leser war beim blutigen Stierlauf im spanischen Pamplona und berichtet von seinen Erlebnissen. Bruno Wolters und Mike Gutsing beschäftigen sich anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Kinostars von „Die Rückkehr des Königs“ mit der Herr-der-Ringe-Filmtrilogie von Peter Jackson. Kevin Naumann interviewt die Buchhändlerin und Verlegerin Susanne Dagen vom Buchhaus Loschwitz zu aktuellen Entwicklungen im Buchhandel und Literaturbetrieb.

Weitere Beiträge:

Infografik „Die Chronik des Geldes“,

Infografik „15 Jahre Crypto Space“,

Porträt des Schriftstellers und Verlegers Rudolf Preyer,

Martin Lichtmesz über den Nahostkonflikt.

