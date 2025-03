Kurios: VW verkaufte 2024 fast so viele Currywürste wie Autos

Wolfsburg. – Während der Fahrzeugabsatz bei Volkswagen im Jahr 2024 rückläufig war, konnte der Konzern mit seiner Currywurst einen neuen Absatzrekord erzielen. Wie aus einem internen Papier des Betriebsrats hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verkaufte VW im vergangenen Jahr 8,552 Millionen Würste – rund 200.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2023, wie eine Konzernsprecherin bestätigte. „Mit über 8 Millionen verkauften Volkswagen Original Currywürsten feiern wir einen neuen Verkaufsrekord“, schrieb Personalvorstand Gunnar Kilian auf LinkedIn. Im Vergleich dazu ging der Fahrzeugabsatz des Konzerns um 2,3 Prozent auf 9,03 Millionen Modelle aller Marken zurück. Die Kernmarke VW verkaufte rund 5,2 Millionen Pkw und Transporter.

Neue Wurstvarianten treiben Absatz

Der Erfolg ist laut VW auch auf neue Wurstvarianten zurückzuführen. Besonders beliebt war die 2021 eingeführte Hot-Dog-Wurst, von der 2024 fast 2,18 Millionen Stück verkauft wurden. Die klassische Currywurst kam auf 6,317 Millionen verkaufte Stück. Zum Vergleich: 2019 wurden bereits sieben Millionen Stück verkauft, in den Pandemiejahren 2020 und 2021 waren es jeweils rund 6,5 Millionen. Kilian kündigte weitere Produktinnovationen an: „Unser nächster Currywurst-Coup ist bereits in Arbeit!“

Debatte um Currywurst-Bann

Die VW-Currywurst sorgte 2021 für mediale Aufmerksamkeit, als sie aus einer Wolfsburger Kantine verbannt wurde. Vor allem die Kritik des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder gab der Debatte um den Fleischkonsum am Arbeitsplatz neue Brisanz. Schröder bezeichnete die Currywurst damals als „Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion“. Im Jahr 2023 nahm VW die Wurst in der betroffenen Kantine wieder in das Angebot auf. In den anderen mehr als 30 Kantinen und Kiosken des Werkes war sie durchgehend erhältlich.