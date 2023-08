Zehnjähriger erschossen: Französische Stadt versinkt durch Drogenkrieg in Anarchie

Im Arbeiterviertel Pissevin in Nîmes (Südfrankreich) haben mutmaßliche Drogenhändler am Montag, 21. August, den 10-jährigen Fayed erschossen. Der Junge saß mit seinem Onkel (28) und einem weiteren Jungen (7) in einem Auto, als die Angreifer auf das Fahrzeug schossen. Obwohl der Onkel vermutlich das einzige Ziel war, wurde Fayed getroffen und starb kurz darauf. Es besteht der dringende Verdacht, dass es sich um einen Vergeltungsakt zwischen sich bekriegenden Drogenclans handelt. Ein 25-jähriger Verdächtiger befindet sich derzeit in Haft.

Werbung

Der französische Innenminister Gérald Darmanin sagte umgehend eine Verstärkung der Polizeikräfte zu, um das belagerte Viertel zu befrieden. Zwei Tage später wurde jedoch ein 18-Jähriger von Angreifern, die mehrere Waffen (darunter mindestens ein automatisches Gewehr) bei sich trugen, erschossen, was die Zuspitzung der Lage in dem Viertel unterstreicht. Bei der Leiche des Jugendlichen fand die Polizei 85 Euro in kleinen Scheinen und etwas Cannabis.

Mehr Polizei – aber keine Änderungen

Aber es war die Szene während einer Demonstration zur Unterstützung des armen Fayed, die den totalen Verfall von Pissevin an die Drogenbanden verdeutlichte. Die Kameras der Nachrichtenagenturen, die den Marsch der aufgebrachten Gemeindemitglieder in der Nähe des Tatorts filmten, fingen die „guetteurs“ (junge Späher, die von den Drogenhändlern bezahlt werden, um sie auf die Anwesenheit der Polizei aufmerksam zu machen) ein, die das Geschehen nur wenige Meter entfernt beobachteten. Das Filmmaterial zeigt sogar, wie die Guetteurs vor den Augen der Anwesenden schreien, um ihre kriminellen Kollegen vor den herannahenden Behörden zu warnen. Ihre durchdringenden Rufe waren lauter als die Sprechchöre der Demonstranten.

Dies geschah unter freiem Himmel, obwohl das französische Innenministerium 20 zusätzliche Beamte einer Einheit entsandt hatte, die auf die Verfolgung von Straftaten in Städten spezialisiert ist. Sandy Issartel, Mitglied der örtlichen Polizeigewerkschaft, sagte in einem Radiointerview: „Jedes Mal, wenn meine Kollegen in dieses Viertel gehen, um ihrer Arbeit nachzugehen oder Präventionsarbeit zu leisten, hören sie diese Rufe.“

Mehr Sicherheit fordern und gleichzeitig die Mittel dafür zerstören?

Die Bewohner von Pissevin fordern Gerechtigkeit: „Sie haben auf Unschuldige geschossen, wir brauchen Gerechtigkeit“, sagte der Cousin von Fayeds Mutter in einem Interview. „Unser Bürgermeister und die gewählten Beamten tun nichts“, klagt eine andere Bewohnerin des Viertels an. Doch auch wenn die Beamten mehr tun könnten, sind die Bewohner des Viertels nicht ganz unschuldig: Einem Bericht von CNews zufolge wurden während der landesweiten Unruhen im Juli dieses Jahres fast alle Sicherheitskameras in den Teilen von Pissevin zerstört, in denen sich die Gewalt ereignete.