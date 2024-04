Videos von Ausschreitungen: Afghanische Migranten randalieren in Paris

In den Sozialen Medien kursieren derzeit zahlreiche Videos, die die Ausschreitungen in der französischen Hauptstadt dokumentieren. Hintergrund ist der Tod dreier junger Afghanen.

Am vergangenen Wochenende kam es in Paris zu Ausschreitungen.

Am vergangenen Wochenende kam es in Paris zu Ausschreitungen.

Paris. – Am vergangenen Wochenende ist es in Paris zu Ausschreitungen gekommen, an denen Hunderte afghanische Migranten beteiligt waren. Dies zeigen derzeit mehrere Videos, die in den Sozialen Medien kursieren. Hintergrund sollen die Selbstmorde dreier junger Afghanen vor mehreren Wochen sein, für die die randalierenden Migranten die französische Regierung verantwortlich machen.

Kritik in den Sozialen Medien

Die Videos zeigen, wie Rauchbomben gezündet und Stühle, Autos, Fahrräder und Mülltonnen auf offener Straße angegriffen und beschädigt werden. Auf X (früher Twitter) kritisiert Marion Maréchal die Szenen: „Kein Medium verbreitete die Bilder, aber afghanische Randalierer sorgten für Chaos in den Straßen von Paris. Es wird Zeit, dass sie nach Afghanistan zurückkehren!“.