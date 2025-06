Umfragebeben: Reform UK klar vor Labour und Tories

Erstmals liegt Reform UK in einer groß angelegten Umfrage deutlich vor Labour und den Konservativen. Laut YouGov könnte Nigel Farages Partei bei einer Wahl die stärkste Kraft im britischen Parlament werden.

Würde in Großbritannien demnächst ein neues Parlament gewählt, würde die Reform UK von Nigel Farage als klare Siegerin hervorgehen.

London. – Eine neue, umfassende Analyse des Meinungsforschungsinstituts YouGov sieht die Reformpartei unter Nigel Farage als klare Siegerin einer hypothetischen Parlamentswahl. Laut dem Modell würde Reform UK mit 271 Sitzen die stärkste Kraft werden – deutlich vor Labour und den Konservativen. Es handelt sich um die erste sogenannte MRP-Erhebung (Multilevel Regression and Post-stratification) von YouGov seit der letzten britischen Parlamentswahl, wie Sky News berichtet.

Reform UK überholt etablierte Parteien deutlich

In der groß angelegten Umfrage mit über 11.500 Teilnehmern erreicht Reform UK 26 Prozent der Stimmen, was in der Projektion 271 Sitze im Unterhaus entsprechen würde. Labour erreicht 23 Prozent und würde damit nur noch 178 Sitze erhalten – weniger als die Hälfte der 411 Mandate, die die Partei im Vorjahr errungen hatte. Die Konservativen stürzen auf 18 Prozent ab und würden mit 46 Sitzen sogar hinter die Liberaldemokraten zurückfallen.

Die Liberaldemokraten würden neun zusätzliche Sitze gewinnen und somit auf insgesamt 81 Abgeordnete anwachsen. Die SNP würde erneut stärkste Kraft in Schottland werden. Sowohl die Grünen als auch Plaid Cymru könnten ihren Sitzanteil jeweils auf sieben erhöhen.

Parlament ohne klare Mehrheiten

Ein Ergebnis wie dieses würde zu einem „Hung Parliament“ führen, da kein Lager eine absolute Mehrheit hätte. Zwar hätten Reform UK und die Tories gemeinsam 317 Sitze, dies bliebe jedoch unter der Mehrheitsschwelle von 325 Sitzen. Die Kombination aus Labour, Liberaldemokraten und SNP käme dagegen nur in drei Prozent der Simulationsläufe auf eine Mehrheit. Selbst mit den Grünen und Plaid Cymru stiege der Anteil lediglich auf 26 Prozent.

Laut YouGov würden Labour und die Konservativen zusammen aktuell nur noch auf 41 Prozent der Stimmen kommen. Im Jahr 2024 waren es noch 59 Prozent. Die beiden ehemals dominierenden Parteien des Landes kämen gemeinsam nur noch auf 224 Sitze und lägen damit hinter Reform UK.