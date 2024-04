Studie: Mehrheit der Kinder wächst aus Geschlechterverwirrung heraus

Laut einer Langzeitstudie überwinden die meisten Kinder mit Zweifel an ihrem Geschlecht dieses Gefühl, wenn sie erwachsen sind. Niederländische Forscher begleiteten mehr als 2700 Kinder im Alter von elf bis Mitte 20 und befragten sie alle drei Jahre zu ihrem Geschlechtsempfinden. Die Ergebnisse zeigten, dass zu Beginn der Studie etwa jedes zehnte Kind (elf Prozent) in unterschiedlichem Ausmaß „Unzufriedenheit mit dem Geschlecht“ äußerte. Im Alter von 25 Jahren gab jedoch nur noch jedes 25. Kind (vier Prozent) an, „oft“ oder „manchmal“ mit seinem Geschlecht unzufrieden zu sein.

Zweifel in der Pubertät normal

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Ergebnisse der aktuellen Studie Jugendlichen helfen können, zu erkennen, dass es normal ist, in diesem Alter Zweifel an der eigenen Identität und Geschlechtsidentität zu haben, und dass dies relativ häufig vorkommt. Patrick Brown, ein Mitarbeiter des konservativen Ethics and Public Policy Center in den USA, der nicht an der Studie beteiligt war, erklärte gegenüber der Daily Mail: „Diese Studie liefert noch mehr Gründe, aggressiven Schritten zur Erleichterung der Geschlechtsumwandlung bei Kindern und Jugendlichen skeptisch gegenüber zu stehen.“ Die Tatsache, dass die Zufriedenheit selbst einige Jahre später noch geringer ist, deute darauf hin, dass für die überwiegende Mehrheit der jungen Menschen Vorsicht und Zurückhaltung statt übereilter Operationen oder Hormontherapien der beste Ansatz seien, sich mit der Welt und ihrem Platz in ihr auseinanderzusetzen, so Brown. „Maßnahmen, die Geschlechtsumwandlungen bei Minderjährigen verbieten, sind daher sehr sinnvoll“, erklärte er. Denn „jeder, der schon einmal Teenager war, weiß, dass die Pubertät und die Zeit danach eine verwirrende Zeit mit Hormonschüben, körperlichen Veränderungen und sozialer Unsicherheit sein kann. Es überrascht nicht, dass die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper in dieser Zeit am höchsten ist.“

Mehrheit über lange Zeit zufrieden mit Geschlecht

Die Studie ist eine der längsten, die sich mit dem Thema Geschlecht bei Kindern befasst, doch die Forscher weisen darauf hin, dass sie einige Schwächen hat. Zum einen wurde eine Mischung aus Kindern aus der Allgemeinbevölkerung und Kindern untersucht, die in psychiatrischer Behandlung waren, aber nicht wegen Problemen, die mit Zweifeln an ihrem Geschlecht zusammenhingen. Daher spiegelt die Studie nicht unbedingt das Empfinden von Kindern wider, bei denen klinisch eine Geschlechtsdysphorie diagnostiziert wurde.

Die Forscher der Universität Groningen analysierten die Daten von 2770 Personen, die an der Studie mit dem Titel „Tracking Adolescent's Individual Lives Survey“ teilgenommen hatten. Die Teilnehmer wurden gebeten, zu sechs verschiedenen Zeitpunkten in einem Zeitraum von 15 Jahren auf die Aussage „Ich wünschte, ich hätte das andere Geschlecht“ zu antworten. Dieselbe Frage wurde von Beginn der Studie im März 2001 bis zu ihrem Ende alle zwei bis drei Jahre gestellt. Die Studie, die in der Fachzeitschrift Archives of Sexual Behavior veröffentlicht wurde, ergab, dass insgesamt 78 Prozent der Befragten in den 15 Jahren die gleichen Gefühle in Bezug auf ihr Geschlecht hatten. Etwa 19 Prozent wurden mit ihrem Geschlecht zufriedener und nur etwa 2 Prozent unzufriedener. „Obwohl geschlechtsspezifische Unzufriedenheit in der frühen Jugend relativ häufig ist, nimmt sie im Allgemeinen mit zunehmendem Alter ab und scheint während der gesamten Entwicklung mit einem niedrigeren Selbstwertgefühl und einer schlechteren psychischen Gesundheit verbunden zu sein“, erklären die Studienautoren.