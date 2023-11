London: Polizei weist Patrioten in die Schranken und erntet Kritik

Beamte der Metropolitan Police haben bei einer Kundgebung am vergangenen Wochenende britischen Kriegsveteranen und anderen Patrioten untersagt, Absperrungen vor einem Ehrenmal in London mit Union-Jack-Flaggen zu schmücken.

London. – Am vergangenen Wochenende versammelte sich eine Gruppe patriotischer Briten am Denkmal Cenotaph, nachdem die konservative Gruppe Turning Point UK (TPUK) dazu aufgerufen hatte. Gleichzeitig fand am Trafalgar Square eine Pro-Palästina-Kundgebung ab. Videoaufnahmen, die derzeit in Sozialen Medien kursieren, zeigen eine angespannte Konfrontation zwischen Polizeibeamten der Metropolitan Police und der Gruppe, die zu der Kundgebung vor dem Denkmal gekommen war und sich hinter einer Absperrung befand. Auf dem Video ist zu hören, wie ein Polizeibeamter zu einem der Teilnehmer, der eine Union-Jack-Flagge in der Hand hielt, sagt: „Sie dürfen sie halten und schwenken. Aber sie auf die Absperrung zu hängen, ist nicht erlaubt“.

„Es gibt viel mehr von denen als von uns“

Die Kundgebungsteilnehmer warfen der Polizei vor, britische Patrioten zu „schikanieren“, während Pro-Palästina-Demonstranten die umliegenden Straßen überfluten durften.

Daniel Schwammenthal, Direktor des Transatlantic Institute des American Jewish Committee, teilte das Video, in dem zu hören ist, wie Polizisten den Gegendemonstranten sagen, dass sie ihre Union-Jack-Flaggen nicht an den Absperrungen zeigen dürfen, auf der Plattform X (früher Twitter) und kommentierte: „Was bedeutet es für Großbritannien, wenn die Londoner Polizei britischen Veteranen sagt, dass sie die britische Flagge nur hinter Barrikaden schwenken dürfen?“

Auf den Hinweis des Polizisten antwortet ein Demonstrant: „Wenn sie mit Hunderten von palästinensischen Fahnen marschieren, sagt ihr nichts“. Ein anderer fügte hinzu: „Neulich haben sie die palästinensischen Fahnen vor Churchill gehisst und ihr habt nichts getan! Daraufhin antwortet einer der Polizisten: „Es gibt viel mehr von denen als von uns“.

Flaggen zur Reinigung abgenommen

Nach der Kundgebung erklärten die Organisatoren der TPUK: „Danke an all die mutigen Männer und Frauen, die gestern mit uns am Cenotaph gegen die Horden von Extremisten gestanden haben. Patrioten aus allen Gesellschaftsschichten sind dem Aufruf gefolgt, sich zusammenzuschließen und das Vermächtnis unserer Helden zu schützen. Wir werden nicht zulassen, dass sie unsere Denkmäler schänden. Kürzlich waren die britischen Flaggen vom Ehrenmal entfernt und die Gedenkstätte mit Metallgittern umgeben worden. Scotland Yard erklärte, die Union Jacks seien im Rahmen einer Routinereinigung vor dem Gedenkwochenende entfernt worden.