Großbritannien: Pro-Palästina-Aktivisten besetzen Waffenfabrik und beschädigen Dach

Shipley. – Aktivisten des in Großbritannien ansässigen Netzwerks Palestine Action besetzten vor wenigen Tagen einen Standort des in den USA ansässige Konzerns Teledyne, der für die Herstellung von Messinstrumenten und Sensoren sowie Kameras und Software für bildgebende Verfahren bekannt ist. Ein Aktivist der Gruppe kletterte auf das Dach der Fabrik in West Yorkshire, Großbritannien, weil dort Komponenten für das israelische Militär hergestellt würden, heißt es in einer Erklärung der Gruppe.

Gruppe kritisiert Waffenexporte nach Israel

Filmaufnahmen der Gruppe zeigen, wie ein Aktivist auf das Dach klettert, mit einem Hammer auf das Dach einschlägt und dabei skandiert: „Das ist für den erzwungenen Hungertod, für den Völkermord, für die Gruppenvergewaltigung von Frauen, für die Bombardierung von Kirchen, für die Bombardierung von Moscheen“. Separates Filmmaterial zeigte, wie ein anderer Aktivist die Fensterscheiben einschlug und das Dach des Fabriksgebäudes beschädigte. Später entrollten die Demonstranten auf dem Dach eine palästinensische Flagge und skandierten „Free Palestine“.

Die Gruppe kritisiert, dass der Standort zwischen 2009 und 2014 mindestens 86 Lizenzen für Waffenexporte nach Israel erhalten habe. Gemessen am Volumen der erteilten Lizenzen sei Teledyne der größte Waffenexporteur aus Großbritannien nach Israel. „Ein beträchtlicher Teil der fast 200 Exportlizenzen des Unternehmens für Waffen und Waffenteile in die USA (2009-2020) wird ebenfalls in fertige Produkte umgewandelt, die schließlich nach Israel exportiert werden“, hieß es.

Nicht der erste Angriff

In der Erklärung der Gruppe heißt es weiter, dass Teledyne Teile, einschließlich Filter und Multifunktionsbaugruppen, für Drohnen, Flugzeuge und Radarsysteme herstellt, einschließlich des AN/APG-81 (AESA), das in den F-35-Kampfflugzeugen von Lockheed Martin eingebaut ist „Die Muttergesellschaft Teledyne stellt auch Bildsensoren für militärische Anwendungen und Radartechnologie für die Grenzen des besetzten Westjordanlandes und des Gazastreifens her und hat bereits 1973 bewaffnete Drohnen an Israel geliefert“.

Es ist nicht das erste Mal, dass Palestine Action einen Standort des Konzerns Teledyne angreift. Im Jahr 2022 zerstörte sie die Teledyne Labtech Fabrik in Presteigne, Wales und verursachte einen Schaden von 1,3 Millionen Dollar.