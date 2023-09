Frankreich: Weiße Kinder sprechen über ihren Traum – Video sorgt für Empörung

Anfang der Woche hatte das französische Bildungsministerium ein Video veröffentlicht, in dem fünf Schüler in Anlehnung an die Rede von Martin Luther King über ihren eigenen Traum sprechen. Nach viel Kritik und negativen Reaktionen hat das Bildungsministerium das Video wieder entfernt.

Am 29. August wurde auf dem X-Account (ehemals Twitter) des französischen Bildungsministeriums ein Video zu Ehren des 60. Jahrestages von Martin Luther Kings Rede „I have a dream“ veröffentlicht. Das Video zeigt fünf Schüler im Alter von 14 Jahren, die ihren „Traum“ von einer idealen Welt präsentieren: eine bessere Umwelt, Gleichheit, weniger soziale Verurteilung. Jeder der jungen Teilnehmer wurde ausgewählt, nachdem er den Wettbewerb „The More I say“ gewonnen hatte, der kreative Ausdrucksformen in englischer Sprache unter französischen Schülern fördert.

In den Sozialen Medien wurde jedoch schnell auf ein vermeintliches Problem mit dem Video hingewiesen: Alle ausgewählten Schüler waren weiß. Im Laufe des Abends mehrten sich die kritischen Stimmen. „'Ich habe einen Traum, dass ihr diese Rede feiert, ohne nur weiße Kinder zu Wort kommen zu lassen“ , hieß es in einem Tweet.

Sihame Assbague, eine bekannte Aktivistin für afrikanische und muslimische Angelegenheiten, kritisierte, dass das Video „den Eindruck erweckt, dass nicht-weiße Kinder nicht existieren“. Ein anderer Nutzer kommentierte: „All diese Weißen in einer Hommage an MLK ist blendend“.

Als Reaktion darauf wurde auf dem Social-Media-Account des französischen Bildungsministeriums eine Erklärung veröffentlicht, in der es hieß, die Kinder hätten die Möglichkeit zur Teilnahme erhalten, nachdem sie einen Wettbewerb in englischer Sprache gewonnen hätten. Der Wettbewerb bestand darin, eine Rede zu halten, die von den Worten Martin Luther Kings inspiriert war. Die Initiative wurde im Juni 2023 ins Leben gerufen, als der ehemalige Bildungsminister Pap Ndaye, ein Schwarzer, noch im Amt war.

Ein Englisch-Wettbewerb als Auslöser

Die französische Linkspolitikerin Daniele Obono war mit dieser Erklärung nicht zufrieden und warf dem Ministerium vor, damit nur sagen zu wollen, dass es nicht ihre Schuld sei, wenn es im ganzen Land keinen schwarzen Schüler gebe, der „drei Wörter auf Englisch aneinanderreihen“ könne.

Die in den USA lebende Anti-Rassismus-Aktivistin Rokhaya Diallo postete das Video mit den Worten: „M. L. King war sehr kritisch gegenüber weißen Progressiven. Er beschuldigte sie, ein größeres 'Hindernis' als der Ku-Klux-Klan zu sein, weil sie einen negativen Frieden (Abwesenheit von Spannungen) einem positiven Frieden (Vorhandensein von Gerechtigkeit) vorziehen“.

Schließlich entschied sich der offizielle Account des Ministeriums, das Video aufgrund der negativen Reaktionen und Kommentare über die fünf Kinder vollständig zu entfernen.

Viel Kritik – auch von rechts

Obwohl viele Reaktionen im Internet regierungskritisch waren, gab es auch einige, die am „Skandal“ selbst verzweifelten. Der Journalist Gabriel Robin schrieb als Reaktion auf die Löschung des Videos: „Es ist beschämend. Diese Kinder haben einen Wettbewerb gewonnen. Sie wurden gebeten, über ein Thema zu sprechen, das weit von ihren eigenen Sorgen und der Geschichte ihres Landes entfernt ist, nur um sie wegen ihrer Hautfarbe zu geißeln“.

Pierre Sautarel, ein französischer Medienbeobachter, schrieb: „Wie ein Vasallenstaat gehen wir nach Amerika, um die Helden zu finden, die die französischen Kinder ehren sollen. Und dann importieren wir die Debatte über das schwarze Amerika“.

Die Rede von MLK ist dafür bekannt, dass sie eine Welt anstrebt, in der die Menschen „nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach dem Inhalt ihres Charakters beurteilt werden“. Das wirft eine interessante Frage auf: Was ist die richtige Reaktion, wenn die Gewinner von Wettbewerben, die nach dem Inhalt ihrer Kreativität beurteilt werden, am Ende alle dieselbe Hautfarbe haben?