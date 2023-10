Drohende Krebs-Klagen: Pharmakonzern J&J erwägt erneuten Insolvenzantrag

Johnson & Johnson (J&J) wird zwischen November und Dezember 2024 von Pennsylvania bis Kalifornien in Talkum-Krebsfällen vor Gericht stehen, von denen einige nach Angaben von Anwälten mehr als ein halbes Dutzend Kläger umfassen. Diese Prozesse wurden anberaumt, nachdem ein Richter im Juli das jüngste Chapter-11-Verfahren, ein Sanierungs- oder Reorganisationsverfahren für US-Unternehmen, einer J&J-Gesellschaft zur Beilegung aller laufenden und künftigen Talkum-Klagen abgewiesen hatte.

Werbung

Seit 2016 wurde J&J mit mindestens 570 Millionen US-Dollar an Schadenersatzforderungen im Zusammenhang mit Talkum-Krebsklagen konfrontiert und hat mindestens 2,5 Milliarden US-Dollar in Form von Vergleichen gezahlt, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. „Mit all diesen Klagen vor Augen wollen sie natürlich, dass ihr Unternehmen in Konkurs geht“, sagte Carl Tobias, Professor an der Universität von Richmond, der die Talkum-Fälle verfolgt hat. „Sie spielen auf Zeit und wollen vermeiden, Hunderte Millionen Dollar für Anwälte ausgeben zu müssen, um all diese Prozesse zu führen.“

Welle von Chapter-11-Verfahren

Erik Haas, Leiter der Rechtsabteilung von J&J, sagte in einer Telefonkonferenz Anfang des Monats, dass der weltgrößte Hersteller von Gesundheitsprodukten einen weiteren Insolvenzantrag nach Chapter 11 in Betracht ziehe, in der Hoffnung, den 8,9-Milliarden-Dollar-Vergleich wieder aufleben zu lassen. J&J argumentiert, dass der einzig vernünftige Weg zu einer globalen Vergleichslösung darin besteht, die Insolvenzgerichte anzurufen, damit sie sich mit künftigen Krebsklagen im Zusammenhang mit seinem Babypuder befassen können. Die Vorschriften von Chapter 11 ermöglichen es Unternehmen, Treuhandfonds einzurichten, die über die Höhe der Entschädigungszahlungen an die Kläger entscheiden, anstatt Geschworene über die Höhe der Entschädigungszahlungen entscheiden zu lassen. Viele Geschädigte lehnen es ab, dass ein Treuhänder die Entschädigungssummen festlegt, und wollen ihren Fall vor Gericht bringen.

Laut Melissa Jacoby, Professorin an der University of North Carolina, die sich auf Chapter-11-Verfahren spezialisiert hat, gibt es in letzter Zeit eine Welle von Unternehmen, die sich an die Konkursgerichte wenden, in der Hoffnung, die Kläger von Massenschäden zu Vergleichen zu zwingen. Einige Unternehmen hätten den Bankrott zu einer Möglichkeit gemacht, „Prozesse und Untersuchungen zu blockieren“, während die Opfer „immer kränker werden und einige sterben“.

J&J streitet Vorwürfe ab

J&J ist derzeit mit mindestens 51.000 Klagen konfrontiert, in denen behauptet wird, dass Talkum in Babypuder und ähnlichen Produkten Krebs verursacht. Viele dieser Klagen wurden vor einem Bundesrichter in New Jersey zu einem vorgerichtlichen Informationsaustausch gebündelt. Andere Fälle werden vor den Gerichten der Bundesstaaten verhandelt. In diesen Fällen behaupten die Verbraucher, dass J&J-Manager seit den frühen 1970er-Jahren wussten, dass ihre Talkumpuder Spuren von Asbest enthielten, es aber versäumten, die Öffentlichkeit oder die Aufsichtsbehörden zu warnen. J&J behauptet, dass seine Produkte auf Talkumbasis nicht krebserregend seien und dass das Unternehmen Babypuder seit mehr als 100 Jahren ordnungsgemäß vermarktet habe. Das Unternehmen hat seine auf Talkum basierenden Puder in den USA und Kanada im Jahr 2020 vom Markt genommen und sie durch eine auf Maisstärke basierende Version ersetzt. J&J hat sich verpflichtet, bis Ende dieses Jahres weltweit alle talkumhaltigen Babypuder vom Markt zu nehmen.