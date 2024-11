„Das größte Comeback der Geschichte“: Donald Trump erklärt sich zum Wahlsieger

Der Republikaner Donald Trump hat sich in einer Rede vor Anhängern in Palm Beach (Florida) zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt. Unter „USA, USA“-Rufen sprach Trump von einem „politischen Sieg“ und einem „noch nie dagewesenen Mandat“. Trump hat derzeit 266 Wahlleute. Um die Wahl zu gewinnen, braucht er 270 – also noch vier Stimmen. Drei davon bekommt er sicher aus Alaska, eine weitere könnte aus Maine kommen. Zudem liegt er in allen noch offenen „Swing States“ vorne.

Trump dankt dem amerikanischen Volk

Trump dankte dem amerikanischen Volk und erklärte, dass „Geschichte geschrieben“ worden sei. In seiner Rede betonte er den historischen Charakter seines Sieges und bezeichnete ihn als Meilenstein in der amerikanischen Politik. Auch sein Vizepräsidentschaftskandidat Vance gratulierte und nannte den Wahlsieg „das größte politische Comeback der US-Geschichte“.

Fox News und Reuters erklärten Trump bereits zum Wahlsieger. Andere Medien, darunter CNN, haben das Ergebnis jedoch noch nicht offiziell verkündet. Für die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris wird es praktisch unmöglich sein, den Vorsprung von Trump noch aufzuholen, da der Abstand in den Wählerstimmen fast uneinholbar geworden ist.